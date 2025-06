Najväčší zvrat ich ešte len čaká. Diváci Dunaja, k vašim službám majú teóriu, ktorá vyriešila najrozoberanejšiu otázku

Prešli dva dni od finále 10. série Dunaja, k vašim službám, no diváci o ňom stále nevedia prestať diskutovať. Nezaujíma ich pritom len odpoveď na otázku, či Koleníkova postava prežila, ale zameriavajú sa tiež na detaily v poslednej epizóde, aby sa pokúsili predvídať ďalšie udalosti v deji.

Ako sme vás informovali v článku, diváci označili za najlepší moment finále to, ako sa Holubec rozhodol zhodiť Terezu z mosta, dúfajúc, že to neprežije, no ona opäť ukázala, že je húževnatá a nič ju nezastaví. Ľudia v komentároch písali, že vyšla z vody „ako Terminátor“ alebo že má „viacero životov ako mačka“, pričom si boli istí, že v ďalšej sérii prichystá pre svojho milovaného adekvátnu pomstu.

Chcela mu niečo oznámiť?

Diváci sa pritom nezameriavali len na koniec tejto scény, ale aj na jej začiatok. Práve tam si totiž všimli detail, ktorý by mal predpovedať, že práve Tereza bude nakoniec tá, pre ktorú tvorcovia seriálu týždne zháňali bábätko do komparzu. „A očividne Tonko bude tatko,“ zaznelo v komentároch.

Odpoveď na divácku otázku: „Nebude tehotná?“ poskytli pozorní fanúšikovia seriálu, ktorí si všímali jej reč tela. „A podľa mňa je aj tehotná, lebo keď vyliezla, držala si brucho a predtým, ako ju hodil, mu chcela niečo povedať,“ vysvetlila v komentári. „Tá ešte zamieša kartami, držala si dokonca bruško a nestihla mu dopovedať všetko. Ak je tehotná, tak sa musí vydať, nezbaví sa ho,“ dodala ďalšia.

Zdá sa tak, že diváci konečne majú odpoveď na otázku, koho bude bábätko z komparzu, keďže doteraz tipovali, že bude Oľgino alebo Evino, keďže sú obe herečky v skutočnom živote tehotné. Oľgu však postretol nepriaznivý osud a o Evinom tehotenstve zatiaľ nebola ani len zmienka.