Príde Sľub o jednu z hlavných postáv? Diváci v tom majú jasno, zhodujú sa na jedinej odpovedi

Seriál Sľub nahradil vo vysielaní Mamu na prenájom a rýchlo si získal srdcia divákov, o čom svedčili aj rekordné čísla sledovanosti, ktorými sa televízia pochválila hneď viackrát, keďže sa im ich podarilo neustále prekonávať. O diváckej priazni vypovedá aj to, že už teraz televízia chystá druhú sériu, ktorá by sa mala vysielať po letnej prestávke.

To, ako získal seriál svoj názov, bolo jasné už z prvých epizód. Zuzana a Michal totiž svojim priateľom sľúbili, že ak by sa im niečo stalo, postarajú sa o ich deti. V tom čase ešte netušili, koľko ich bude a či takáto situácia vôbec nastane, no ukázalo sa, že sa im požiadať ich o tento sľub vyplatilo. Zuzana a Michal sa po tragédii rozhodli zosobášiť, aby mohol Kubko ostať u nich a nakoniec sa im ho podarilo adoptovať.

Všetko sa komplikovalo

Počas seriálu sa už od začiatku všetko komplikovalo. Najprv si obaja museli zvyknúť na to, že sú náhle rodina a potom si Zuzana našla priateľa, ktorý najprv nevedel ani o Kubkovi, ani o Michalovi. Len nedávno sa pritom dozvedel, že je Zuzana vydatá, s čím prišiel aj zlom v ich vzťahu a diváci sa konečne dočkali toho, že Zuzana dala šancu Michalovi, keďže im už Igor nestojí v ceste.

Keď sa však zdalo, že sa všetko obrátilo na dobré, a aj Zuzanina mama začala Michala akceptovať, prišiel ďalší problém. Zuzanina mama fandila Igorovi preto, že nechcela, aby jej dcéra ostala na dieťa sama, ako sa to kedysi stalo jej. Teraz už konečne verí, že by ju Michal neopustil. Nevie totiž o jeho emigrácii.

Za tou stojí Michalova mama, ktorá chce pre synov lepšiu budúcnosť. To by však znamenalo, že by musel Michal zo seriálu odísť a diváci pevne veria, že sa to nestane. „Mama by nemala tlačiť na Michala, aby sa vzdal rodiny a šiel do „lepšej“ krajiny. Mala by mu radšej pomôcť a nie čakať na to, že jej Michal splní nesplnený sen o „nádhernom západe“,“ odkázala diváčka v komentároch.

Na otázku televízie, či si myslia, že Michal odíde, sa diváci navyše v komentároch jednoznačne zhodli. „Neodíde,“ písali. Niektorí svoju odpoveď aj rozviedli, napríklad: „Ja si myslím, že neodíde, pretože už si vytvoril puto k Zuzane a Kubkovi.“ alebo „Nie, má Zuzku a Kubka, rodinu má.“ Zároveň poukázali na fakt, že sa už natáča druhá séria a bez Michala by tento seriál jednoducho nemohol pokračovať.