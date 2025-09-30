Najskôr zahlasoval za novelu ústavy, teraz odchádza: Marek Krajčí končí v Hnutí Slovensko, ostáva nezaradeným poslancom

Dnes Marek Krajčí oznámil, že odchádza z Hnutia Slovensko. Dôvodom je jeho rozhodnutie hlasovať v parlamente spolu s vládou Roberta Fica za novelu ústavy, čo bolo v rozpore s rozhodnutím jeho vlastného hnutia.
„Za hodnotami, ktoré táto ústava obsahuje, si plne stojím. Uvedomujem si, že spôsob, akým som sa rozhodol, že budem za ňu hlasovať-poslednej chvíli spôsobil veľké pnutie. Komunikácia nebola dobrá a hlavne mi je veľmi ľúto všetkých občanov, ktorí počuli vyjadrenie deň predtým a boli v šoku, čo sa udialo, že som hlasoval ináč,“ povedal v úvode tlačovej konferencie Marek Krajčí.
Konal podľa vlastného presvedčenia
Krajčí na tlačovej besede vysvetlil, že sa rozhodol konať podľa vlastného presvedčenia: „Keď som išiel ráno do parlamentu, ja som vlastne nevedel, či kolega ešte stále je naozaj ten bojovník za to, že by sme za to mali zahlasovať. Až potom rozhovor s ním ráno nás utvrdil, že tak chceme urobiť, pretože inak zkrátka nemôžeme. Pre mňa svedomie je absolútne dôležité a som rád, že aj mandát poslanca je o tom, že ho môžeme vykonávať osobne podľa svojho vedomia a presvedčenia. A tak som konal.“
Zároveň priznal, že jeho postup bol pre hnutie škodlivý: „Ešte raz sa ospravedlňujem, že ten spôsob bol neštandardný a hnutiu ublížil. Prináša to pravdepodobne politické škody a to mi je veľmi ľúto.“
Politické dôsledky
Jeho rozhodnutie sa stretlo s ostrou kritikou zo strany vedenia Hnutia Slovensko aj samotného Igora Matoviča, ktorý ho označil za zradu predvolebných sľubov. Už predtým sa hovorilo o možnosti, že bude z poslaneckého klubu vylúčený.
