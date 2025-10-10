Najskôr mu niečo pošepkal, potom mu posunul papierik: Fotograf zachytil záhadný odkaz, toto povedal Rubio Trumpovi

Izraelsko-palestínsky konflikt
Rubio mal Trumpovi priniesť správu o kľúčovej dohode medzi Izraelom a Hamasom.

V Bielom dome sa v stredu večer konalo stretnutie s konzervatívnymi influencermi. Všetko prebiehalo pokojne, kým k prezidentovi Donaldovi Trumpovi nepristúpil šéf diplomacie Marco Rubio. Naklonil sa k nemu, niečo mu pošepkal a do ruky mu podal malý papier.

O udalosti informovala agentúra AP, ktorá zachytila celý moment na fotografii. Na záberoch bolo vidieť, že papier obsahoval správu, ktorá nebola určená pre verejnosť.

Čo bolo na lístku napísané

Podľa agentúry AP stálo na papieri: „Musíte čo najskôr schváliť príspevok na Truth Social, aby ste mohli ako prvý oznámiť dohodu.“ Truth Social je Trumpova sociálna sieť, ktorú často využíva na zverejňovanie politických rozhodnutí skôr, než ich oficiálne potvrdí Biely dom.

Rubio mal prezidentovi oznámiť, že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu mierovej dohody medzi Izraelom a hnutím Hamas. Ide o krok, ktorý by mohol znamenať zásadný obrat v roky trvajúcom konflikte v Pásme Gazy.

Trump prerušil diskusiu a odišiel riešiť Blízky východ

Podľa svedkov sa Rubio počas odovzdávania odkazu správal nervózne a prezident sa po chvíli postavil. Ešte stihol odpovedať na niekoľko otázok, potom však oznámil: „Musím odísť. Mám nejaké problémy na Blízkom východe.“

Krátko po odchode sa na Trumpovom účte na Truth Social objavil príspevok, v ktorom informoval, že Hamas a Izrael súhlasili s prvou fázou mierového plánu. Dodal, že „nikto nebude nútený opustiť Gazu“ a označil to za začiatok trvalého prímeria.

Prezident chce ukončiť konflikt a získať uznanie

Donald Trump opakovane hovorí, že chce byť tým, kto prinesie mier na Blízky východ. V posledných mesiacoch zdôrazňuje potrebu ukončiť násilie medzi Izraelom a Hamasom a podľa jeho poradcov sa Spojené štáty snažia vystupovať ako hlavný sprostredkovateľ rokovaní.

Niektorí analytici sa domnievajú, že okrem snahy o mier sleduje Trump aj osobný cieľ, túžbu získať Nobelovu cenu za mier. O ňu sa uchádzal už počas svojho prvého funkčného obdobia.

Tajomný moment, ktorý rozvíril svetové médiá

Nie je jasné, či odkaz, ktorý Marco Rubio odovzdal prezidentovi, skutočne potvrdzoval uzavretie dohody medzi Izraelom a Hamasom. Jedno je však isté, nenápadný papierik v Bielom dome vyvolal obrovský rozruch a otvoril otázky o tom, ako blízko je svet k ukončeniu jedného z najdlhších konfliktov moderných dejín.

Ak sa dohoda potvrdí, pôjde o najväčší diplomatický úspech Trumpovho druhého mandátu a možno aj krok, ktorý mu prinesie titul, po ktorom túži, mierotvorca Blízkeho východu.

