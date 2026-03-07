Najprv Rada mieru, teraz vojenská koalícia: Trump chce s armádami štátov zasiahnuť proti kartelom

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil založenie novej vojenskej koalície zameranej na „odstránenie kartelov“ zo západnej pologule. Členstvo v nej podľa jeho slov formálne potvrdilo zatiaľ 17 krajín, píše TASR podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.

Šéf Bieleho domu to oznámil na sobotňajšom stretnutí s lídrami latinskoamerických krajín v meste Doral na Floride. Vyzval ich, aby s pomocou svojich armád podnikli kroky proti kartelom obchodujúcim s drogami a medzinárodným gangom, ktoré podľa jeho slov predstavujú „neprijateľnú hrozbu“ pre bezpečnosť celej pologule.

Trump vyzval na nasadenie armád

„Jediný spôsob, ako poraziť týchto nepriateľov, je použiť silu našich armád. Musíme použiť našu armádu. Vy musíte použiť svoju armádu,“ povedal Trump latinskoamerickým lídrom s odkazom na koalíciu vedenú USA, ktorá bojovala proti Islamskému štátu na Blízkom východe.

Trump sa opätovne vyjadril aj ku Kube. „Postarám sa o Kubu. Nemajú peniaze, nemajú ropu. Majú zlú filozofiu, majú zlý režim, ktorý je zlý už dlho. Kuba je v posledných chvíľach svojho života,“ vyhlásil americký prezident.

Samit s názvom Štít Amerík

Biely dom samit latinskoamerických lídrov s Trumpom nazval „Štít Amerík“. Uskutočnil sa viac ako dva mesiace po tom, čo americké špeciálne jednotky počas operácie v Caracase zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a previezli ho pred súd v New Yorku.

Foto: SITA/AP

Na stretnutí s Trumpom sa zúčastnili konzervatívni pravicoví lídri z Argentíny, Bolívie, Čile, Kostariky, Dominikánskej republiky, Ekvádoru, Salvádoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaja a Trinidadu a Tobaga.

