Nájom bytu tu stojí 20 € mesačne: Poznáme dôvod. Slovensko má rovnaký problém

nájom bytu

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Program cieli na problém nedostupného bývania, ktoré je jednou z hlavných bariér pri zakladaní rodiny a vstupe do samostatného života.

Ide o program Nájomné za tisíc wonov, ktorý vznikol v metropolitnom meste Inčchon (Južná Kórea). Okrem symbolického nájomného – približne 58 centov denne – zahŕňa aj dodatočnú 1 % dotáciu na úroky z hypotekárneho úveru. Jeho cieľom je zmierniť finančnú záťaž mladých kórejských párov, ktoré bojujú s vysokými cenami bývania.

„Bývanie za tisíc wonov môže výrazne znížiť náklady na bývanie tým, že umožní rodinám bývať len za približne 4 % priemerného mesačného nájomného, ktoré pri súkromných bytoch dosahuje 760-tisíc wonov (440 eur). Ide o významnú pomoc pre rodiny pri plánovaní rodičovstva a výchove detí,“ uvádza mesto Inčchon na svojej oficiálnej stránke.

Podobne ako Slovensko, aj Južná Kórea čelí populačnej kríze. Dramatický rozdiel medzi príjmami mladých ľudí a reálnymi nákladmi na bývanie pritom býva jedným z hlavných dôvodov odkladania rodičovstva.

Ako takéto byty vyzerajú?

Reportéri z kanálu KOREA NOW vyrazili do jedného z takýchto bytov. Prekvapujúcim zistením je možno fakt, že vôbec nie sú malé ani staré.

Vzhľadom na výšku nájmu, ktorá je zhruba 20 eur mesačne, pôsobí byt z reportáže priam nadštandardne veľký. Súčasťou je priestranná obývačka prepojená s kuchyňou. Byt disponuje dvoma spálňami, balkónom, komorou na práčku, klimatizáciou aj plnohodnotnou kúpeľňou.

Ide o priestor, ktorý môže rodina využívať bez nutnosti robiť kompromisy pri otázke vlastného pohodlia. Nie je síce jasné, či takto vyzerajú všetky byty v rámci programu, no už samotná obývačka a samostatná detská izba predstavujú úroveň bývania, ktorá v oblastiach s vysokými cenami za bývanie rozhodne nie je štandardom.

Zo zoznamu kandidátov na dostupné bývanie majú prednosť samoživitelia s malými deťmi či mladé páry, ktoré vstupujú do samostatného života. Reportérka oslovila aj jednu z rezidentiek z prvej vlny programu. Na otázku, či realita naplnila jej očakávania, mladá matka odpovedala: „Jednoznačne. Veci sú teraz omnoho lepšie.“

Podobne pozitívne sa vyjadrujú aj ďalší obyvatelia. Väčšina z nich vychováva deti a zhodujú sa, že program im výrazne uľahčil každodenný život a citeľne zvýšil jeho kvalitu.

Ako bojovať s nízkou pôrodnosťou?

