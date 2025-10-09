Najmrazivejší príbeh Pošty pre teba: Vrah si pozval manželku svojej obete, Katka Brychtová onemela

Bola to relácia, ktorá k sobotným večerom jednoducho patrila. Relácia Pošta pre teba prinášala príbehy plné emócií, odpustenia aj šťastia z opätovných stretnutí. Mnohí na ňu dodnes spomínajú ako na program, ktorý sa ich naozaj dotkol.
Moderátorka Katarína Brychtová o nej otvorene hovorila v podcaste Bekimovo horúce kreslo. Spomenula si na roky, keď sa relácia vysielala na Jednotke, aj na momenty, ktoré ju zasiahli tak, že ich má v sebe dodnes.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Silné emócie a odvaha prísť pred kamery
Keď sa v roku 2004 na obrazovkách objavila relácia Pošta pre teba, málokto tušil, že sa stane jedným z najúspešnejších projektov verejnoprávnej televízie. Vysielala sa každú sobotu večer na Jednotke a jej moderátorkou bola Katarína Brychtová, ktorá sa stala tvárou ľudských príbehov, aké sa len tak nevidia.
„Bol to taký program, ktorý ľudia na Slovensku veľmi radi sledovali. Veľa ľudí ho pozeralo, pretože v ňom bolo veľa emócií,“ spomína. Podľa nej relácia prišla v čase, keď ešte nebolo toľko podobných formátov. „Bolo to aj v období, keď ešte nebolo veľa takýchto šou – bola to jedna z prvých, ktoré sa objavili na televíznych obrazovkách, a prišla v správny čas. Preto ju sledovalo toľko ľudí.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Divákov priťahovala úprimnosť a sila príbehov, ktoré často odrážali ich vlastné osudy. „Mnohí pri tom plakali, mnohí si vďaka tomu uvedomili, že nie sú so svojimi blízkymi. A veľa ľudí možno práve vďaka tomuto programu urobilo vo svojom živote nejaké kroky,“ hovorí Brychtová. „Musím povedať, že na ten program som veľmi hrdá – na to, čo sa nám podarilo.“
Nahlásiť chybu v článku