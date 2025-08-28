Najmladšia obeť mala len 2 roky: Kyjev zažil jednu z najhorších nocí vojny, o život prišlo 17 ľudí. Vyhlásili deň smútku

Foto: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zranenia utrpelo takmer 48 ďalších osôb a došlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám.

Počet obetí ruského dronového a raketového útoku na Kyjev, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, stúpol na najmenej 17, informuje TASR na základe správy stanice Sky News. Záchranné práce pokračovali v rámci pátrania po možných preživších, ktorí uviazli pod troskami zničených budov. Medzi obeťami sú aj štyri deti, najmladšie vo veku dvoch rokov.

Ide o jeden z najväčších vzdušných útokov – podľa ukrajinského letectva Rusko vyslalo proti Ukrajine 629 dronov a rakiet vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet. Zranenia utrpelo takmer ďalších osôb a došlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám.

Pokšodili aj budovu diplomatickej misie Európskej únie

Poškodená bola aj budova diplomatickej misie Európskej únie v Kyjeve, čo potvrdil aj predseda Európskej rady António Cosa i ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha. Okrem toho boli poškodené obytné a ďalšie budovy, ako aj kancelária organizácie British Council.

Zranenia utrpelo takmer 48 ďalších osôb a došlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám. Poškodená bola aj budova diplomatickej misie Európskej únie v Kyjeve, čo potvrdil aj predseda Európskej rady António Cosa i ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha.

Vyslali stovky dronov

Rusko útočilo v noci na štvrtok na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet. Došlo k masívnemu poškodeniu obytných i ďalších budov v siedmich okresoch ukrajinskej metropoly, spresnili tamojší predstavitelia.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram uviedol, že najmladším z obetí je dieťa vo veku troch rokov. Na piatok vyhlásili v Kyjeve v súvislosti s útokom deň smútku, dodal. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je útok ukážkou ruskej odpovede na diplomaciu v čase úsilia zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu, dodáva Reuters.

