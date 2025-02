Najlepší film minulého roka v slovenských kinách pohorel: Snímku so Selenou Gomez si pozrelo len niečo málo cez tisíc ľudí

Niekedy ani veľké herecké mená, slávna réžia a významné ocenenia nezaručia úspech. Snímka, ktorá očarila publikum na filmových festivaloch po celom svete a získala rekordný počet nominácií na Oscara, v slovenských kinách totálne prepadla.

Film Emilia Pérez od renomovaného francúzskeho režiséra Jacquesa Audiarda bol jednou z najambicióznejších snímok minulého roka. S kombináciou krimi, muzikálu a drámy, so silným hereckým obsadením a rekordným počtom až 13 nominácií na Oscara sa očakávalo, že pôjde o veľký hit aj v slovenských kinách.

Napriek obrovskému úspechu na filmových festivaloch, vrátane deväťminútového standing ovation na konci svojej projekcie v Cannes, však v slovenských kinách výrazne zaostal za očakávaniami.

Silný príbeh nestačil na divácky úspech

Hlavnou postavou filmu je právnička Rita, ktorá dostane netradičnú ponuku — má pomôcť šéfovi drogového kartelu skoncovať s jeho kriminálnou minulosťou a zároveň si splniť celoživotný sen stať sa ženou.

Príbeh sa odohráva v drsnej realite Mexika, no zároveň je podaný ako muzikál, čo je kombinácia, ktorá nie je v kinematografii bežná.

Herečka Karla Sofía Gascón, ktorá vo filme stvárnila hlavnú rolu, je zároveň prvou transrodovou herečkou, ktorá získala hlavnú úlohu v takejto významnej produkcii. Po jej boku excelujú aj Zoe Saldana a Selena Gomez, ktorých herecké výkony boli jedným z najväčších lákadiel filmu.

Prekvapivé je, že aj napriek tomu, že sa film umiestnil vo viacerých rebríčkoch najlepších filmov minulého roka a zároveň získal až 13 nominácií na zlatú sošku, na portáli ČSFD získal slabé hodnotenie — len 58 %.

Dokonca, recenzie divákov na portáli sú veľmi kritické: „Tento film svojou zápletkou a muzikálovou formou prosí o pozornosť, čo sa mu bohužiaľ aj podarilo. Film je priemerný a keby to nebol muzikál, tak by si to nikto ani nevšimol. Piesne sú „jalové“, vlastne by som tomu ani nehovoril piesne, texty nemajú piesňovú štruktúru, postavy väčšinou len v náhodných momentoch začnú svoje repliky pospevovať.“

„Film stojí rozkročený medzi toľkými žánrami, témami a formálnymi prístupmi, že je pre diváka veľmi náročné to sledovať,“ dodal ďalší divák.

Tento film slovenských divákov neoslovil

Aj keď Emilia Pérez žala úspechy na festivaloch, v slovenských kinách sa dočkala chladnejšieho prijatia. Možno za to môže neobvyklá kombinácia žánrov, ktorá neoslovila širšie publikum, alebo tematika, ktorá je príliš špecifická. Príbeh šéfa drogového kartelu, ktorý postupuje tranzíciu, je predsa len dosť netradičný.

Snímka mala v slovenských kinách premiéru len minulý týždeň — 13. februára 2025. Podľa UFD sa umiestnila až na 19. mieste v rebríčku najnavštevovanejších filmov za prvý týždeň, pričom si ju prišlo pozrieť len niečo málo cez tisíc divákov.

V tomto rebríčku si tiež môžeme všimnúť, že film ČERNÁK si už tri týždne drží prvú priečku, videlo ho už 320 037 divákov, pričom zarobil 2 598 687 eur.