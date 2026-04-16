Nafta opäť mení cenu: Pre niektoré vozidlá klesne, vláda ruší aj limit tankovania

Osobitná cena nafty platná na Slovensku pre vozidlá registrované v zahraničí sa od piatka (17. 4.) opäť zníži, a to na 1,905 eura za liter paliva. Vyplýva to z novelizovanej vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk.
Uplynulý týždeň platila regulovaná cena 2,003 eura/liter. Vláda v stredu (15. 4.) schválila zmenu nariadenia o opatreniach na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze. Od piatka tak už nebude platiť limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží automobilov.
Niektoré obmedzenia zostávajú v platnosti
V platnosti na ďalších 30 dní však ostáva obmedzenie na čerpanie nafty do prenosných nádob v objeme maximálne desať litrov, ako aj osobitná cenotvorba motorovej nafty na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky.
Obmedzenia tankovania nafty a dvojaké ceny palív pre domácich a zahraničných motoristov vláda pôvodne schválila 18. marca. Európska komisia (EK) ich krátko nato označila za porušenie práva EÚ.
