Nafta opäť mení cenu: Pre niektoré vozidlá klesne, vláda ruší aj limit tankovania

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Nafta zlacnie, no obmedzenia úplne nekončia.

Osobitná cena nafty platná na Slovensku pre vozidlá registrované v zahraničí sa od piatka (17. 4.) opäť zníži, a to na 1,905 eura za liter paliva. Vyplýva to z novelizovanej vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk.

Uplynulý týždeň platila regulovaná cena 2,003 eura/liter. Vláda v stredu (15. 4.) schválila zmenu nariadenia o opatreniach na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze. Od piatka tak už nebude platiť limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží automobilov.

Niektoré obmedzenia zostávajú v platnosti

V platnosti na ďalších 30 dní však ostáva obmedzenie na čerpanie nafty do prenosných nádob v objeme maximálne desať litrov, ako aj osobitná cenotvorba motorovej nafty na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Obmedzenia tankovania nafty a dvojaké ceny palív pre domácich a zahraničných motoristov vláda pôvodne schválila 18. marca. Európska komisia (EK) ich krátko nato označila za porušenie práva EÚ.

Slovenský internet sa baví na zvláštnej cyklotrase: Vyzerá ako prekážková dráha. Vyjadrilo sa aj mesto

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac