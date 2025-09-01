Nad Tichým oceánom sa deje niečo strašidelné: Odborníci majú obavy z toho, čo bude nasledovať

Nad východnou časťou Tichého oceánu, viac ako 1600 kilometrov od pobrežia Mexika, sa v nedeľu sformovala tropická búrka Kiko. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC), ktoré predpokladá, že tropická búrka čoskoro zosilnie na úroveň hurikánu. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.
„V najbližších dňoch sa očakáva zosilnenie a predpokladá sa, že systém sa do utorka zmení na hurikán,“ uviedlo NHC, ktoré nevydalo žiadne varovania, keďže Kiko zatiaľ neohrozuje pobrežné oblasti.
Zatiaľ nejde o hurikán
Stred búrky sa nachádzal približne 1680 kilometrov juhozápadne od južného cípu polostrova Baja California. Maximálna rýchlosť sprievodného vetra dosahuje 65 kilometrov za hodinu a búrka sa pohybuje rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu. AP pripomína, že rýchlosť vetra sa pri tropických búrkach pohybuje v rozpätí od 63 do 117 kilometrov za hodinu. Pri vyššej rýchlosti už ide o hurikán.
