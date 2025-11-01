Užijete si ho za pár eur: Na Slovensku vzniká svetelný park s viac ako 146-tisíc svetlami. Nájdete ho na tomto mieste

Z dôvodu výstavby a príprav expozície je zadná časť zámockého parku za kaštieľom dočasne uzavretá.

Zámocký park v Seredi rozžiari od 15. novembra viac ako 146-tisíc LED svetiel v rámci výstavy Story of Lights, ktorá je súčasťou projektu realizovaného vo viacerých krajinách Európy. Svetelný park bude otvorený denne od 16:00 do 21:00 hodiny. Výstava potrvá do 18. januára 2026. Informovala o tom Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.

„Našou ambíciou je spojiť ľudí svetlom. Každá výstava má iný príbeh, ale všetky spája rovnaký cieľ, vytvoriť priestor, kde sa zastavíme a nadýchame pokoja,“ priblížila autorka myšlienky svetelnej výstavy Eva Poláčková. Projekt bude inštalovaný aj v Komárne, Prahe, Ostrave či ďalších mestách v Maďarsku, Chorvátsku či Švajčiarsku.

Nebudú chýbať svetelné brány, tunely a miesta na fotenie

Medzi dominantné svetelné prvky bude patriť v Seredi svetelné lietadlo pozostávajúce z viac ako 14-tisíc LED svetiel či svetelný kryštál tvorený 12 600 LED svetlami. Návštevníci sa prejdú pomedzi desiatky svetelných sôch a inštalácií, ktoré oživia historické prostredie kaštieľa. Mesto Sereď prosí verejnosť o trpezlivosť a rešpektovanie zákazu vstupu do časti areálu za oplotením.

Ako informuje Story of Lights na svojom webe, základné vstupné začína na 7 eurách a znížené na 5 eurách.

