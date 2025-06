Na záchode v lietadle nájdeme popolník, aj keď je tu fajčenie zakázané: Má to vysvetlenie, ktoré sa vám nebude páčiť

Pri cestovaní lietadlom vám možno do oka padnú detaily, ktorých význam ani len nepoznáte. Alebo vám ani len nedávajú zmysel. Napríklad, viete prečo musia byť tienidlá na oknách pri vzlete a pristávaní lietadla vytiahnuté? V skutočnosti vám táto záhada môže zachrániť život. Keď sme nedávno sedeli na toalete v lietadle, zaujalo nás niečo iné, čo nám priam nedalo spávať.

Cestovali sme obľúbenou nízkonákladovkou z Viedne a na toalete spozorovali popolník. Keď sme sa rozhliadli ďalej, na priehradke určenej napríklad na odpad v podobe servítok sme našli dôrazné upozornenie, aby sme tam nevyhadzovali cigarety. Ako všetci dobre vieme, v lietadle je z pochopiteľných dôvodov zakázané fajčiť, rozhodli sme sa zistiť pravdu o tom, prečo sa na palube lietadla napriek tomu popolník nachádza.

Ako sme rýchlo zistili, ľudí, ktorým táto otázka vŕtala v hlave, je oveľa viac. Potvrdzuje to aj vlákno na platforme Quora, v ktorom sa niekto opýtal: „prečo má úplne nové lietadlo stále popolník, aj keď sú lety dnes nefajčiarske?“ A objavili sa pod ním stovky odpovedí, v ktorých niektorí dokonca priznali, že boli svedkami toho, ako si napriek zákazu nejaký nezodpovedný cestujúci zapálil. A presne to je pravý dôvod, prečo aj dnes nájdeme v lietadlách popolníky.

Dôvodom sú nezodpovední cestujúci

Magazín Forbes priblížil, že pred rokom 2000 bolo fajčenie v komerčných lietadlách povolené, aj keď viaceré letecké spoločnosti začali zavádzať zákaz už pred začiatkom nového milénia. Popolníky však zostávajú, pretože sa môže objaviť cestujúci, ktorý sa rozhodne nerešpektovať pravidlá a cigaretu si napriek tomu zapáli.

Pravidlá bezpečnosti hovoria jasne, pretože ak by pasažier, ktorý nedodrží pravidlá, ohorok zahodil napríklad do koša plného servítok, mohol by spôsobiť požiar.

Takže aj keď v lietadlách nájdeme popolník, ešte to neznamená, že je tam povolené fajčiť. Preto buďte pri cestovaní ohľaduplní a predtým, než vám náhodou zíde na um myšlienka zapáliť si na palube cigaretu, myslite aj na ostatných cestujúcich, ktorým by ste týmto rozhodnutím mohli poriadne znepríjemniť deň. A v prvom rade, samozrejme, na bezpečnosť seba a aj celej posádky.