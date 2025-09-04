Na výplatu už čakať nemusí: Slovák stavil 1 euro, vyhral sumu, ktorá by potešila každého. Tieto čísla mu priniesli jackpot

Niekedy stačí obyčajná stávka a šťastie si nájde cestu. Presne to sa stalo hráčovi z Trnavského kraja, ktorý 3. septembra uzatvoril jednotipovú stávku za jedno euro. Večer už vedel, že jeho čísla mu priniesli jackpot vo výške 58 341,62 eura.
O výhre informoval TIPOS na svojom webe. Šťastlivec uzatvoril stávku priamo v deň žrebovania na jednom z predajných miest v Trnavskom kraji. Požiadal obsluhu terminálu o jednotipovú náhodnú stávku, ku ktorej pridal aj účasť v doplnkovej hre JOKER. Len pár hodín po žrebovaní sa dozvedel, že jeho čísla mu priniesli výhru v prvom poradí.
Päť čísel, ktoré rozhodli
Vyžrebované boli čísla 5, 17, 18, 31 a 32. Práve tie priniesli hráčovi šancu premeniť symbolický vklad na sumu, o akej sa väčšine ľudí môže iba snívať. TIPOS zároveň pripomína, že podobné výhry dokazujú, ako aj nízky vklad môže priniesť veľké šťastie. Stávky sa pritom dajú uzatvárať nielen na predajných miestach, ale aj prostredníctvom SMS či cez portál eTIPOS.sk.
Lotérie sú určené len pre ľudí starších ako 18 rokov. TIPOS preto pripomína, že hrať by sa malo s mierou a predovšetkým pre radosť.
Nahlásiť chybu v článku