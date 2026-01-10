Na ulici sú v mrazoch aj stovky detí: Mesto spúšťa dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova

Mesto Košice spúšťa od nedele (11. 1.) dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova. Ochranu pred mrazmi nájdu v kontajnerových domoch v areáli Bytového podniku mesta Košice na Vyšnom Opátskom. K opatreniam pristupuje samospráva po tom, ako priemerné nočné a denné teploty niekoľko dní nevystúpili nad nulu. TASR o tom informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.
„Od zajtrajšieho poludnia aktivujeme deväť kontajnerov, kde môže nájsť útočisko pred chladným počasím 18 ľudí. Je našou povinnosťou chrániť život a zdravie všetkých obyvateľov mesta,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. O prevádzku núdzového ubytovania sa postará mesto v spolupráci s charitatívnymi organizáciami Arcidiecéznou charitou Košice a občianskym združením Oáza v Bernátovciach. Podľa riaditeľa Bytového podniku mesta Košice Petra Mikloviča sú kontajnerové domy vybavené elektrickým kúrením a teplou vodou.
Na ulici sú aj deti
Vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Magistrátu mesta Košice Peter Ferjenčík upozorňuje, že mrazivé počasie je vzhľadom na toto ročné obdobie v normále a mrazy nedosahujú extrémne hodnoty tak, aby bolo nevyhnutné zvolávať krízový štáb.
Podľa oficiálneho sčítania ľudí bez domova z novembra 2024 bolo v Košiciach identifikovaných 2 300 osôb bez stabilného bývania. Z toho 1 304 sú dospelí a 996 deti. Najviac ľudí žije v neštandardných obydliach – chatrčiach, prístreškoch či záhradných chatkách. Úplne bez prístrešia, teda priamo na ulici, žije približne 150 ľudí.
