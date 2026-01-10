Kamera zachytila desivý incident: Muž do fľaše v potravinách pridával neznámu látku

Znepokojujúci incident sa odohral v Poľsku, v jednej z pobočiek obchodného reťazca Żabka v meste Gdyňa.
Zábery z poľskej bezpečnostnej kamery v pondelok (5.1.) zachytili bizarnú scénu: rozhodne pôsobiaci muž na zázname vchádza do predajne a zamieri priamo k regálu s fľašami octu. Jednu z nich vezme do rúk a s produktom manipuluje, pričom to pôsobí, akoby doň pridával neznámu látku.
V správe, ktorú priniesol poľský portál Polsat News, sa ďalej uvádza, že fľašu potom vrátil späť do regálu a bez ďalšieho zdržania obchod opustil.
Produkt skončil v laboratóriu, muž zase v putách
Muža sa podarilo rýchlo zadržať, uviedla polícia v príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Podarilo sa identifikovať totožnosť muža, ktorého podoba bola zaznamenaná kamerovým systémom.“
Dodala: „V súčasnosti prebiehajú úkony zamerané na podrobné objasnenie všetkých okolností prípadu.“
Poškodený produkt sa podarilo polícii zaistiť a putoval na laboratórnu analýzu. Viac informácií majú policajti zverejniť po vyhodnotení výsledkov. Vo vyhlásení však polícia uviedla, že nebudú známe skôr ako koncom týždňa.
Mnohých Poliakov vydesila najmä nonšalantnosť, s akou muž celý akt vykonal. Podľa reakcií verejnosti pôsobil, akoby podobné konanie nebolo jeho prvým pokusom. Ľudia preto vyzývajú políciu, aby dôkladne preverila všetky okolnosti incidentu a zistila, či sa muž nedopustil podobného konania aj v iných obchodoch.
