Kamera zachytila desivý incident: Muž do fľaše v potravinách pridával neznámu látku

Mnohých Poliakov vydesila najmä nonšalantnosť, s akou muž celý akt vykonal.

Znepokojujúci incident sa odohral v Poľsku, v jednej z pobočiek obchodného reťazca Żabka v meste Gdyňa.

Zábery z poľskej bezpečnostnej kamery v pondelok (5.1.) zachytili bizarnú scénu: rozhodne pôsobiaci muž na zázname vchádza do predajne a zamieri priamo k regálu s fľašami octu. Jednu z nich vezme do rúk a s produktom manipuluje, pričom to pôsobí, akoby doň pridával neznámu látku.

V správe, ktorú priniesol poľský portál Polsat News, sa ďalej uvádza, že fľašu potom vrátil späť do regálu a bez ďalšieho zdržania obchod opustil.

Produkt skončil v laboratóriu, muž zase v putách

Muža sa podarilo rýchlo zadržať, uviedla polícia v príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Podarilo sa identifikovať totožnosť muža, ktorého podoba bola zaznamenaná kamerovým systémom.“

Dodala: „V súčasnosti prebiehajú úkony zamerané na podrobné objasnenie všetkých okolností prípadu.“

Poškodený produkt sa podarilo polícii zaistiť a putoval na laboratórnu analýzu. Viac informácií majú policajti zverejniť po vyhodnotení výsledkov. Vo vyhlásení však polícia uviedla, že nebudú známe skôr ako koncom týždňa.

Mnohých Poliakov vydesila najmä nonšalantnosť, s akou muž celý akt vykonal. Podľa reakcií verejnosti pôsobil, akoby podobné konanie nebolo jeho prvým pokusom. Ľudia preto vyzývajú políciu, aby dôkladne preverila všetky okolnosti incidentu a zistila, či sa muž nedopustil podobného konania aj v iných obchodoch.

