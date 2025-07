Na Slovensku skrachovala ďalšia významná firma. V najlepších časoch zamestnávala 140 ľudí, dnes nezvláda splácať záväzky

Akciovka Confal (pôvodne Kovod Trade, a. s.) vznikla v 90. rokoch z firmy obchodujúcej s kovovými odpadmi a transformovala sa na najväčšieho recyklátora hliníka na Slovensku. V dôsledku zvyšujúcich sa nákladov a menšieho dopytu v oblastiach auto-moto segmentu či nehnuteľností sa spoločnosť dostala do finančných problémov.

Okrem recyklácie hliníka sa Confal od roku 1998 zaoberal aj výrobou vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny. V najlepších časoch fabrika zamestnávala okolo 140 ľudí a jej tržby atakovali hranicu 55 miliónov eur. Navyše, nebolo to až tak dávno, čo vedenie spoločnosti avizovalo plány na rozširovanie podnikania.

Dnes už vieme, že sa tak, minimálne pod súčasnými majiteľmi, nestane. Ako totiž vyplýva z Registra úpadcov, akciová spoločnosť Confal skončila v konkurze. Do konkurzného konania sa firma poslala sama ešte v júni. Bolo tak iba otázkou času, kedy k takémuto kroku dôjde.

O problémoch známeho výrobcu sa vedelo už vlani, no veritelia schválili ozdravný plán, ktorý následne potvrdil aj Okresný súd v Žiline. Na základe tohto plánu mali veritelia dostať 67 % svojich pohľadávok späť, a to v priebehu piatich rokov. Prihlásené pohľadávky sa vyšplhali na úroveň 20 miliónov eur. Na istý čas sa tak zdalo, že by sa Confal mohol z problémov vyhrabať, no v apríli tohto roka sa objavili informácie, že svoje záväzky zrejme spoločnosť nebude schopná splácať.

Prepad tržieb a problémy

Vo fabrike pritom ešte nedávno pracovalo približne 50 zamestnancov, ktorých môže teraz zachrániť iba nový investor. Ak sa tak nestane, pravdepodobne prídu o zamestnanie. Ako hlavné dôvody úpadku najväčšieho tuzemského recyklátora hliníka sa uvádza zvyšovanie cien energií z roku 2022, ako aj znížený dopyt po hlavných produktoch spoločnosti.

Zodpovedajú tomu aj hospodárske výsledky akciovky – kým ešte v roku 2021 zaznamenala tržby na úrovni 55 miliónov eur so ziskom viac ako milión eur, o rok neskôr pri porovnateľných tržbách vykázala stratu presahujúcu dva milióny eur. Vlani sa dokonca tržby dostali pod hranicu 30 miliónov eur.

Zaujímavosťou je, že počas minulého roka pri značne znížených tržbách dokázal Confal ukončiť rok so ziskom 8,39 milióna eur. Ako však priblížil Denník E, išlo iba o výsledok účtovných operácií súvisiacich s odpisovaním časti dlhov. Spoločnosť zároveň svieti aj medzi dlžníkmi Sociálnej a zdravotnej poisťovne – jej záväzky sú v tomto prípade viac ako 420-tisíc eur.