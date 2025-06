Na Slovensku sa ešte do konca roka otvoria štyri nové obchodné centrá. Bude v nich aj Biedronka, Action či Lidl

Projekty pod hlavičkou OC Point sa postupne rozrastajú. Ich obchodné centrá, respektíve retailové parky, nájdeme v niekoľkých kútoch Slovenska a z vysokého tempa neplánujú zástupcovia OPC Real Estate uberať. V najbližších mesiacoch čaká dokončenie ďalšie štyri nákupné zóny.

Aktuálne sú pod názvom OC Point dokončené projekty v Tornali, Skalici, vo Veľkých Kapušanoch, v Sládkovičove a Liptovskom Mikuláši. Okrem toho má OPC dokončené nákupné centrá SC Point – v Banskej Bystrici a Brezne, ale tiež prevádzkuje maloobchodné priestory v Rimavskej Sobote, Bánovciach nad Bebravou, Senci a Kežmarku.

Toto široké portfólio sa bude rozrastať aj v nasledujúcich rokoch, nakoľko podľa oficiálneho webu developera je v príprave minimálne deväť ďalších slovenských projektov. Ako sme zistili, štyri z nich by mali byť hotové ešte počas aktuálneho roka.

Medzi nájomcami sú známe mená

Konkrétne pôjde o retailové parky v Revúcej, Poltári, Stropkove a Sládkovičove, kde OPC pripravuje druhú etapu už zrealizovaného projektu. Najväčšiu rozlohu bude mať obchodná zóna v Revúcej a presiahne 6 300 metrov štvorcových, pričom v Stropkove to bude 4 560 metrov štvorcových a v Poltári niečo cez 3 000 štvorcových metrov. Pokračovanie v Sládkovičove sa plánuje na 1 500 metrov štvorcových plôch.

Už pôvodné informácie naznačovali, že uvedené projekty budú zrealizované v roku 2025. To nám teraz potvrdili aj zástupcovia OPC Real Estate. „Všetky projekty idú podľa plánu a budú otvorené v štvrtom kvartáli 2025,“ uviedol pre portál interez Miroslav Tavel.

Zloženie predajcov býva typologicky v takýchto retailových parkoch zväčša veľmi podobné. Prevádzkovatelia chcú na jednom mieste uspokojiť prakticky všetky potreby spotrebiteľov, a preto sú v mnohých prípadoch súčasťou obchodnej zóny potraviny, drogéria, zmiešaný tovar, oblečenie či chovateľské potreby. Nejde o náhodu, takéto kombo predajní totiž zákazníkom vyhovuje a je hlavným dôvodom, prečo retailové parky navštevujú.

Developer OPC má v tomto smere širšiu škálu spoluprác a nás zaujímalo, ako to vyzerá s nájomcami v uvedených projektoch. Podľa Tavela sú už všetky zmluvy predbežne úspešne podpísané, pred kolaudáciou a doriešením zvyšných formalít sa však ku konkrétnemu zloženiu predajcov vyjadrovať nemôžu. Pre interez ale prezradil aspoň zopár mien.

„Môžem potvrdiť, že všetky projekty budú už štandardne obsahovať kvalitné zloženie nájomcov,“ dodal Tavel s tým, že sa medzi nimi bude nachádzať Biedronka, Lidl, Billa, Action, dm drogerie, Teta drogérie, TEDi či Sinsay.

Biedronka s novými predajňami

V súčasnosti je už zrejmé, že okrem etablovaných značiek ako Lidl, Billa či Action bude medzi najväčšie lákadlá vyrastajúcich projektov patriť diskontný reťazec Biedronka. Jeho zástupcovia avizovali, že do konca roka 2026 chcú na Slovensku otvoriť 50 predajní a na mape Slovenska postupne pribúdajú miesta, do ktorých by „lienka“ mohla smerovať.

Ako sme vás ešte počas apríla informovali, spoločnosť Jerónimo Martins, ktorá Biedronku prevádzkuje, už hľadá nových pracovníkov aj do predajne v Revúcej. Tá by sa, podľa viacerých informácií, mohla nachádzať práve v pripravovanom projekte od OPC Real Estate.

Okrem toho by diskont mal pribudnúť aj v lokalitách ako Chorvátsky Grob, Čierne, Bošany, Levice, Hnúšťa, no hovorí sa tiež o druhej zvolenskej predajni či o odkúpených pozemkoch v Nitre.