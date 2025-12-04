Na Slovensko zrejme pricestuje pápež: Lev XIV. povedal Pellegrinimu, že má záujem o návštevu. Môže to byť už čoskoro

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Nina Malovcová
TASR
Pápež Lev XIV.
Pellegrini po návrate z Vatikánu hovorí o veľkej novine.

Pápež Lev XIV. vo štvrtok prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu vo Vatikáne tlmočil, že by chcel v nie veľmi dlhej dobe navštíviť Slovensko. Uviedla to hlava štátu na tlačovom brífingu po osobnej audiencii u Svätého Otca.

Ako dodala, dúfa, že sa to podarí a že pápeža v SR privítame do jedného alebo dvoch rokov.

Správu budeme aktualizovať.

