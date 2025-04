Na parkete Let’s Dance je z nej hotová diva, no zažila veľkú kritiku. Eva Burešová prehovorila o hejtoch na svoj vzhľad

Česká herečka a speváčka momentálne hviezdi v tanečnej šou Let’s Dance po boku Matyáša Adamca a pretancovala sa až do piateho kola. Tréningy a vystúpenia momentálne zaberajú väčšinu jej času a snaží sa do nich vložiť všetku energiu a odhodlanie. Krásna brunetka priťahuje svojím exotickým zjavom televíznych divákov, no hlavne tých mužských. Málokto by preto povedal, že niekedy riešila kritiku súvisiacu so vzhľadom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Jedna zo súťažiacich Let’s Dance Eva Burešová zavítala do FUN rádia, kde ju vyspovedali vo svojej relácii Adela a Sajfa. Ako to už býva zvykom, moderátori sú veľmi zvedaví a nedávajú si servítku pred ústa. Potvrdilo sa to i v rozhovore s českou herečkou, ktorej dali poriadne zabrať svojimi otázkami. Eva však nešetrila úsmevmi a nebála sa nakoniec prehovoriť o čomkoľvek. Zároveň ukázala, aký má zmysel pre humor.

Hovorili, že vyzerá ako kôň

Okrem jej bývalých vzťahov, tanečnej šou a albumu padla reč tiež na jej zuby, ktoré sú niečím zvláštne. Sajfa jej úsmev vychválil do nebies, z čoho bola skromná speváčka celkom zaskočená. Dokonca priznala, že za svoje zuby schytala nepeknú kritiku. „Ty si robila niekedy modelku?“ odštartoval tému o výzore otázkou, ktorú sa spýtal Evy. „Modelku?“ zopakovala prekvapene. „Podľa mňa máš chrup a usporiadanie zubov veľmi modelkovské,“ priznal Sajfa a dal jej zároveň kompliment. „Veľmi mi Lindu pripomína,“ pokračoval a obrátil sa na Adelu.

Adela hneď vedela, o koho ide. „Sajfa chodil s topmodelkou, akože naozaj top top, Lindou Nývltovou, a máš naozaj chrupové usporiadanie a ústa podobné ako ona,“ uviedla moderátorka. Na to však Eva zareagovala slovami, ktoré nikto nečakal. Práve úsmev a zuby sú na nej v Českej republike najviac kritizované. Doteraz si vypočula mnoho krutých slov. Dokonca vďaka hejtom napísala aj pieseň Úsmev Mony Lízy, ktorá je o tom, že je úplne jedno, aký má človek úsmev, dôležité je, že má dôvod sa smiať.

Ako ďalej Eva uviedla, riešila už aj strojček na zuby, no nemôže si ho dať. „Všetky osmičky mám vonku už od štrnástich a do toho mám deviatky. A oni hovorili, že keby som mala strojček, bol by problém s tými deviatkami a že by som nemusela spievať tak, ako spievam,“ priznala herečka, ktorej chrup sa riešil už pred dlhými rokmi. „Riešilo sa, že som ako kobyla, že vyzerám ako kôň,“ uviedla Eva, ktorá nebola po pôrode spokojná so svojím telom.

Svoje telo miluje