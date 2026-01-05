Na ostrove Sokotra uviazli stovky turistov, medzi nimi aj dvaja Slováci. Rezort zahraničia reaguje

Juraj Blanár vedie rezort diplomacie, ktorý je v kontakte s dvomi Slovákmi uviaznutými na ostrove Sokotra

Foto: SITA/Kancelária MZVaEZ

Tomáš Mako
TASR
Rezort diplomacie je s týmito občanmi v kontakte.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súčasnosti registruje dvoch slovenských občanov, ktorí sa aktuálne nachádzajú na jemenskom ostrove Sokotra.

Rezort diplomacie je s týmito občanmi v kontakte, pre TASR to potvrdil komunikačný odbor MZVEZ. Na jemenskom ostrove Sokotra uviazlo viac ako 400 turistov po tom, ako boli miestne lety pozastavené v dôsledku bojov medzi súperiacimi ozbrojenými frakciami v pevninskej časti krajiny.

„V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcou zlou bezpečnostnou situáciou v Jemene Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už 13. 6. 2025 zverejnilo cestovné odporúčanie štvrtého stupňa, a to opustiť krajinu. Vyhlásenie tohto stupňa cestovného odporúčania bolo následne potvrdené k 31. 12. 2025,“ uviedol komunikačný odbor.

V spomínanom cestovnom odporúčaní MZVEZ uviedlo, že v dôsledku eskalácie bezpečnostnej situácie v Jemene bol na celom území krajiny od 30. decembra 2025 vyhlásený výnimočný stav v trvaní do 90 dní s možnosťou jeho predĺženia.

V krajine nemáme ani veľvyslanectvo, ministerstvo odporúča čo najskôr odísť

Pobyt na celom území Jemenu podľa ministerstva predstavuje v dôsledku tamojšej občianskej vojny, činnosti teroristických organizácií a eskalujúcich vojenských intervencií vážnu hrozbu pre zdravie a život. Rezort preto odporúča slovenským občanom, aby do Jemenu „v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v Jemene zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné“.

SR nemá v Jemene zastupiteľský úrad. V prípade krízovej situácie môžu byť možnosti poskytnutia konzulárnej asistencie výrazne obmedzené alebo nedostupné, uviedlo ministerstvo v cestovnom odporúčaní.

Agentúra AFP v pondelok s odvolaním sa na dvoch jemenských predstaviteľov a cestovnú kanceláriu informovala o uviaznutí vyše 400 turistov na Sokotre, ktorých lety boli zrušené. Podľa tamojšej cestovnej agentúry je medzi uviaznutými turistami mnoho Rusov a najmenej dvaja Číňania. Na ostrove údajne uviazli aj občania Británie, Francúzska a USA. O uviaznutí poľských turistov informoval vo Varšave tiež hovorca ministerstva zahraničných vecí.

Jemen je vo vojne od roku 2014, keď Iránom podporovaní povstalci Húsíovia zvrhli tamojšiu vládu. Nový vnútorný konflikt sa týka súperiacich ozbrojených frakcií, ktoré formálne tvoria vládu, no časť podporujú Spojené arabské emiráty a časť Saudská Arábia. Lety z Jemenu a do tejto krajiny boli v uplynulých dňoch v dôsledku eskalácie násilia medzi týmito frakciami výrazne obmedzené.

