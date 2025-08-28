Zásadné rozhodnutie OSN: V krajine na Blízkom východe ukončia mierovú misiu, stane sa tak po skoro 50 rokoch

Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok schválila ukončenie mierovej misie Organizácie Spojených národov v južnom Libanone.
Podľa rezolúcie prijatej jednohlasne sa jej mandát naposledy predĺži do konca roka 2026 a v ďalšom roku sa z krajiny stiahne. Koniec misie po takmer piatich desaťročiach žiadali Spojené štáty a ich blízky spojenec Izrael. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) vytvorili v roku 1978 s cieľom dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu. Za návrh 16-mesačného predĺženia hlasovali aj USA, ktoré pôvodne požadovali koniec misie o šesť mesiacov a neskôr o rok.
Prijatá rezolúcia ukončí mandát UNIFIL a zastaví jej operácie 31. decembra 2026. Proces odchodu 10 800 členov vojenského a civilného personálu a techniky sa začne hneď po tom v konzultácii s libanonskou vládou. Zavŕšiť by ho mali do jedného roka.
Ukončenie misie namietali európske krajiny
V rezolúcii sa uvádza, že cieľom je dosiahnuť, aby jediným „zaisťovateľom bezpečnosti“ v južnom Libanone bola vláda tejto krajiny. Týka sa to oblasti severne od tzv. modrej línie, hranice s Izraelom stanovenej svetovou organizáciou. Izrael Bezpečnostná rada OSN vyzvala, aby odtiaľ stiahol svoje ozbrojené sily, ktoré tam po nedávnej vojne s Hizballáhom ponechal na viacerých strategických pozíciách.
Európske krajiny ako Francúzsko a Taliansko namietali voči prirýchlemu ukončeniu UNIFIL. Argumentovali, že stiahnuť misiu skôr, ako bude libanonská armáda schopná úplne zabezpečiť pohraničnú oblasť, by vytvorilo vákuum, ktoré by mohol rýchlo využiť Hizballáh. Vláda v Bejrúte uvádza, že jej armáda zatiaľ nie je na prevzatie plnej kontroly pripravená.
Rozhodnutie BR OSN o predĺžení mandátu vo štvrtok privítal libanonský premiér Nawáf Salám s tým, že ďakuje Francúzsku a „všetkým priateľským štátom“ v rade.
Rezolúciu privítal aj izraelský veľvyslanec pri svetovej organizácii Danny Danon. „Pre zmenu máme dobré správy prichádzajúce z OSN,“ vyhlásil podľa AFP.
Rezolúcia BR OSN apeluje na medzinárodné spoločenstvo, aby „zintenzívnilo svoju podporu vrátane vybavenia, materiálu a financií“ pre libanonské ozbrojené sily. Tie sa na základe prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom postupne umiestňujú v južnom Libanone, kde zároveň odstraňujú infraštruktúru tejto militantnej skupiny.
Libanon tiež rieši citlivú otázku odzbrojenia Hizballáhu, vplyvnej politickej a polovojenskej organizácie podporovanej Iránom. Vláda tento mesiac požiadala armádu, aby vypracovala príslušný plán do konca roka.
