Zásadné rozhodnutie OSN: V krajine na Blízkom východe ukončia mierovú misiu, stane sa tak po skoro 50 rokoch

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Bezpečnostná rada schválila ukončenie mierovej misie OSN v Libanone.

Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok schválila ukončenie mierovej misie Organizácie Spojených národov v južnom Libanone.

Podľa rezolúcie prijatej jednohlasne sa jej mandát naposledy predĺži do konca roka 2026 a v ďalšom roku sa z krajiny stiahne. Koniec misie po takmer piatich desaťročiach žiadali Spojené štáty a ich blízky spojenec Izrael. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.

Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) vytvorili v roku 1978 s cieľom dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu. Za návrh 16-mesačného predĺženia hlasovali aj USA, ktoré pôvodne požadovali koniec misie o šesť mesiacov a neskôr o rok.

Prijatá rezolúcia ukončí mandát UNIFIL a zastaví jej operácie 31. decembra 2026. Proces odchodu 10 800 členov vojenského a civilného personálu a techniky sa začne hneď po tom v konzultácii s libanonskou vládou. Zavŕšiť by ho mali do jedného roka.

Ukončenie misie namietali európske krajiny

V rezolúcii sa uvádza, že cieľom je dosiahnuť, aby jediným „zaisťovateľom bezpečnosti“ v južnom Libanone bola vláda tejto krajiny. Týka sa to oblasti severne od tzv. modrej línie, hranice s Izraelom stanovenej svetovou organizáciou. Izrael Bezpečnostná rada OSN vyzvala, aby odtiaľ stiahol svoje ozbrojené sily, ktoré tam po nedávnej vojne s Hizballáhom ponechal na viacerých strategických pozíciách.

Európske krajiny ako Francúzsko a Taliansko namietali voči prirýchlemu ukončeniu UNIFIL. Argumentovali, že stiahnuť misiu skôr, ako bude libanonská armáda schopná úplne zabezpečiť pohraničnú oblasť, by vytvorilo vákuum, ktoré by mohol rýchlo využiť Hizballáh. Vláda v Bejrúte uvádza, že jej armáda zatiaľ nie je na prevzatie plnej kontroly pripravená.

Rozhodnutie BR OSN o predĺžení mandátu vo štvrtok privítal libanonský premiér Nawáf Salám s tým, že ďakuje Francúzsku a „všetkým priateľským štátom“ v rade.

Rezolúciu privítal aj izraelský veľvyslanec pri svetovej organizácii Danny Danon. „Pre zmenu máme dobré správy prichádzajúce z OSN,“ vyhlásil podľa AFP.

Rezolúcia BR OSN apeluje na medzinárodné spoločenstvo, aby „zintenzívnilo svoju podporu vrátane vybavenia, materiálu a financií“ pre libanonské ozbrojené sily. Tie sa na základe prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom postupne umiestňujú v južnom Libanone, kde zároveň odstraňujú infraštruktúru tejto militantnej skupiny.

Libanon tiež rieši citlivú otázku odzbrojenia Hizballáhu, vplyvnej politickej a polovojenskej organizácie podporovanej Iránom. Vláda tento mesiac požiadala armádu, aby vypracovala príslušný plán do konca roka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ruský tenista Medvedev dostal vysokú pokutu: Po prehre v prvom kole nezvládol svoje emócie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac