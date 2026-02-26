„Na jedle ušetrím 1 145 eur.“ Žena chodí na 12 dovoleniek ročne, hoci má bežný plat

žena cestuje

Reprofoto: TikTok.com (@catherine_nelson1415)

Michaela Olexová
Len minulý rok navštívila 28-ročná Catherine Nelsonová Paríž, Tenerife, Benátky, Bolognu, Florenciu, Krakov aj Gdansk.

Počas plavby loďou Royal Caribbean po Stredozemnom mori sa zastavila v Ríme, Barcelone, Palme či v Marseille. Dopriať si však vie aj cesty do luxusných destinácií – napríklad do Dubaja, Miami alebo na Bahamy.

Vo videu na sociálnej sieti TikTok tvorkyňa obsahu vysvetlila: „Žijem úsporný, ale luxusný život. Ak si myslíte, že to nedáva zmysel, skúste si ma najprv vypočuť. Minulý rok som bola na dovolenke každý jeden mesiac a plánujem v tom pokračovať aj tento rok. A to napriek tomu, že nezarábam žiadny šesťciferný plat.“

Ako priblížila v rozhovore pre The Sun, tento dovolenkový životný štýl si môže dovoliť vďaka tomu, že „agresívne“ šetrí v iných oblastiach. Hovorí, že existujú štyri hlavné oblasti, kde sa dá ušetriť najviac. Dodáva, že práve vďaka nim si môže dovoliť až 12 dovoleniek ročne.

Ako šetrí na potravinách?

Prezradila, že prvou oblasťou, na ktorej šetrí čo najviac, sú potraviny.

Kľúčovým faktorom je podľa nej to, že nechodí do kamenných obchodov. Namiesto toho si vždy pripraví týždenný plán – napríklad zo zoznamu približne 20 jedál, ktoré má určené na večeru. Následne objedná všetky potrebné suroviny prostredníctvom aplikácie a nechá si ich doručiť domov.

@catherine_nelson1415 This is your sign to book a trip to Gdansk and also to leave your big 4 big if you’re already qualified 😂 #big4 #big4accounting #gdansk #audit #weekendtrip ♬ original sound – Catherine

Vďaka tomu sa vyhne pokušeniu prihadzovať do košíka produkty, ktoré v skutočnosti nepotrebuje. Ak sa objaví výhodná zľava na potraviny s dlhšou trvanlivosťou, nakupuje ich vo väčšom množstve. Suché potraviny kupuje takmer výhradne vo veľkých baleniach a väčšinu ostatných surovín – vrátane pečiva či zeleniny – zamrazuje.

Aj iná žena sa vzdala nákupov v potravinách a prišla na spôsob, ako jesť zdravšie a lacnejšie než väčšina ľudí. Doma si postavila supermarket za 418 eur a prezradila, ako to spravila. Článok plný jej tipov pre vás nájdete na tomto odkaze.

„Vďaka tomu kupujem podobné produkty len raz za pár týždňov,“ vysvetľuje. Tento systém jej podľa vlastných slov pomáha ušetriť približne 20 libier (23 eur) týždenne. „Na prvý pohľad sa to nemusí zdať veľa, no v prepočte ide o 80 libier (92 eur) mesačne. Za rok tak ušetríte približne tisíc libier (1 145 eur) – a to sú peniaze, ktoré vám zaplatia celú jednu dovolenku.“

Šetrí v ďalších troch oblastiach

Catherine priblížila, že okrem potravín šetrí ešte v troch ďalších oblastiach.

