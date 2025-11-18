Na dovolenke sa nevyhla pódiu. Dominika Mirgová prekvapila spontánnym vystúpením, ohromila cudzincov

Foto: Instagram (dominikamirgovaofficial)

Frederika Lyžičiar
Jej vystúpenie si okamžite získalo pozornosť fanúšikov.

Dominika Mirgová opäť dokázala, že hudba je pre ňu prirodzeným priestorom, v ktorom sa cíti ako doma.

Publikum v thajskom bare ostalo milo prekvapené, keď zažilo vystúpenie, ktoré rozhodne nečakalo. Počas dovolenky v exotike sa speváčka ocitla v situácii, ktorá sa v priebehu pár sekúnd zmenila na nezabudnuteľný moment. Krátke video z miestneho baru, ktoré zverejnila na svojom Instagrame, ukazuje, ako si počas rodinného večera spontánne zaspievala na improvizovanom pódiu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Mirgova (@dominikamirgovaofficial)

Nečakané vystúpenie, ktoré ohúrilo

Mirgová si exotickú dovolenku na ostrove Koh Samui užíva so synom a rodičmi, kde spoločne relaxujú v luxusnej vile a naplno nasávajú dovolenkovú atmosféru. K najvýraznejším zážitkom patrí večer v miestnom bare, kde jej speváčka domácej kapely podala mikrofón a vyzvala ju, aby si zaspievala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Mirgova (@dominikamirgovaofficial)


Dominika bez váhania prijala a s dovolenkovou ľahkosťou odspievala hit Rolling in the Deep od Adele. Publikum ostalo prekvapené, keďže mnohí návštevníci netušili, že ide o profesionálnu speváčku zo Slovenska. K videu pridala aj odľahčený komentár, v ktorom s humorom poznamenala, že už na druhý deň dovolenky akoby opäť pracovala. „Keď si druhý deň na dovolenke a už pracuješ.“

Reakcie fanúšikov nemohli byť iné

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac