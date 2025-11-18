Na dovolenke sa nevyhla pódiu. Dominika Mirgová prekvapila spontánnym vystúpením, ohromila cudzincov

Dominika Mirgová opäť dokázala, že hudba je pre ňu prirodzeným priestorom, v ktorom sa cíti ako doma.
Publikum v thajskom bare ostalo milo prekvapené, keď zažilo vystúpenie, ktoré rozhodne nečakalo. Počas dovolenky v exotike sa speváčka ocitla v situácii, ktorá sa v priebehu pár sekúnd zmenila na nezabudnuteľný moment. Krátke video z miestneho baru, ktoré zverejnila na svojom Instagrame, ukazuje, ako si počas rodinného večera spontánne zaspievala na improvizovanom pódiu.
Nečakané vystúpenie, ktoré ohúrilo
Mirgová si exotickú dovolenku na ostrove Koh Samui užíva so synom a rodičmi, kde spoločne relaxujú v luxusnej vile a naplno nasávajú dovolenkovú atmosféru. K najvýraznejším zážitkom patrí večer v miestnom bare, kde jej speváčka domácej kapely podala mikrofón a vyzvala ju, aby si zaspievala.
Dominika bez váhania prijala a s dovolenkovou ľahkosťou odspievala hit Rolling in the Deep od Adele. Publikum ostalo prekvapené, keďže mnohí návštevníci netušili, že ide o profesionálnu speváčku zo Slovenska. K videu pridala aj odľahčený komentár, v ktorom s humorom poznamenala, že už na druhý deň dovolenky akoby opäť pracovala. „Keď si druhý deň na dovolenke a už pracuješ.“
