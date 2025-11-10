Na Daru Rolins a jej dcéru Lolu sa zvalila lavína kritiky. Ľudia si neberú servítku pred ústa, podľa nich sa predvádzali

Fanúšikovia sa snažia stráviť nezabudnuteľný zážitok, ktorý majú z koncertu jednej z najväčších hviezd našej hudobnej scény. Dara Rolins opäť ukázala, ako to vie na pódiu roztočiť. Jej koncert v Bratislave bol kombináciou veľkolepej šou, trblietavých kostýmov a tanečných výkonov, no nechýbalo tiež jedno prekvapenie.
Keď sa k tomu pridá elán do života a energia, ktorou je Dara Rolins známa, reakcia publika bola jednoznačná. Ľudia sa bavili, spievali s popovou divou a domov si odniesli spomienky na chvíle, o ktorých sa budú rozprávať ešte veľmi dlho. Umelkyňa, ktorá ukázala pred stovkami nadšených priaznivcov, ako má vyzerať poriadny koncert, však vytiahla aj jedno eso z rukáva, ktoré nikto nečakal.
Diváci upozornili na problém so zvukom
Na pódiu sa objavila jej dcéra Lola, s ktorou si Dara strihla duet zo speváčkinho nového albumu. Publikum bolo dojaté, dve generácie na jednom pódiu boli prekvapením celého večera. Nadšená bola aj sama Dara, čo bolo vidieť na jej prejave. A kým diváci na koncerte jasali a užívali si veľkolepú atmosféru, tí na sociálnych sieťach dali najavo svoje názory na vystúpenie mamy a dcéry, ktoré neboli práve najpozitívnejšie.
Viacerí nešetrili kritikou, ktorá sa týkala zvuku. Vraj bolo hlavne Lolu slabo počuť. „Tuším má vypnutý mikrofón, nie?“ ozvala sa jedna žena, s ktorou súhlasilo vyše 300 ďalších. „Pre istotu,“ napísala uštipačne iná komentujúca. „No, dcéru príliš spievať nepočuť,“ znela iná reakcia. „Neviem, či chyba zvukára, alebo vypnutý mikrofón… No nejako ju nebolo ani počuť… Aspoň na tomto videu…“ nezdalo sa mužovi.
Mnohí upozornili na to, že v skutočnosti nespievali. „Smutné, že to nebolo „live“ poznamenal divák. „No mladú nepočuť vôbec, tak nechápem,“ posťažovala si komentujúca. „Však Dara ide asi vždy plejbek,“ nasmeroval problém so zvukom priamo na speváčku iný muž.
