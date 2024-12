Na chybu ministerstva financií doplatia tí najzraniteľnejší: Zo zníženej DPH na potraviny bola vynechaná jedna skupina ľudí

Ministerstvo financií vynechalo bezlepkové múky zo zníženej 5-percentnej DPH. Nezaradená poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková upozorňuje na chybu ministerstva financií, pre ktorú nebude 5 % DPH platiť na bezlepkové múčne zmesi.

Tieto zmesi, bežne používané celiatikmi na pečenie chleba a koláčov, neboli zahrnuté v zozname potravín, na ktoré sa bude vzťahovať znížená daň. Podľa Holečkovej bolo ministerstvo financií na tento problém upozornené aj ministerstvom zdravotníctva, avšak k náprave nedošlo a nižšia DPH sa preto bude vzťahovať len na bezlepkové pečivo a jednodruhové múky.

Návrh koalícia odmietla

Poslankyňa Holečková pripomenula aj to, že jej návrh na uplatnenie zníženej DPH na všetky bezlepkové potraviny a suroviny neprešiel na poslednej schôdzi parlamentom. „Smer, Hlas a SNS podviedli celiatikov. Pri úprave konsolidačného zákona sa tvárili, že 5 % DPH bude na všetky bezlepkové múky. Už vtedy som upozorňovala, že sa to týka iba bezlepkového pečiva a múky, no dnes už je jasné, že pre chybu ministerstva financií prakticky nebude 5 % DPH ani na bezlepkovú múku,“ uviedla Holečková.

Zdôraznila, že celiatici v 99 % prípadoch používajú práve múčne zmesi. Holečková upozornila, že celiatici nemali na výber a musia dodržiavať prísnu diétu, aby predišli vážnym zdravotným problémom, pričom bezlepkové potraviny sú už teraz niekoľkonásobne drahšie než bežné. Zníženie DPH na 5 % by podľa nej značne znížilo náklady na tieto potraviny, čo však koaliční poslanci nepodporili.