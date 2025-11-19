Myslela si, že sa ničoho nebojí, no opak je pravdou. Úprimné slová Bibiany Ondrejkovej o veľkom strachu mnohých odrovnajú

Moderátorka a herečka zažíva príjemné obdobie plné eufórie a nadšenia. Momentálne skončila nakrúcanie jedného filmu, v ktorom si zahrala, čo sa udialo po dlhom čase. Ako sama priznala, veľmi ju to bavilo a dokonca až do takej miery, že sníva o práci pred filmovou alebo televíznou kamerou ako herečka, čo sa jej vlastne aj splnilo.
V rozhovore pre Nový čas objasnila, že išlo o český film s režisérom Tomášom Svobodom a slovenským producentom Patriciom Gentem. Nezvykne tak často hrávať vo filmoch, no táto skúsenosť ju natoľko dostala, že túži zjavne po ďalšej role.
Kto mal na ňu najväčší vplyv?
Bibiana Ondrejková, ktorá sa preslávila u nás prepožičaním svojho hlasu ikonickej Phoebe z Priateľov, si očividne verí, za čo môže srdcu blízka osoba. „V živote ma najviac ovplyvnila moja mama, ktorá mi od detstva dávala pocit, že dokážem všetko,“ povedala herečka, ktorej sa tým zoznam osôb ani zďaleka nekončí. Ďakuje tiež svojho otcovi, ktorý jej dal veľa lásky, a tiež svojim starým rodičom, dcéram, priateľom a mužom jej života.
„Z priateliek asi najviac výtvarníčka Veronika Gabčová Lučeničová, ktorá sa so mnou pustila do mnohých krásnych projektov, vrátane realizácie mojej básničkovej aj rozprávkových kníh, a fotografka a investorka Katka Rogelová, ktorá ma zasa vytiahla do dobrodružstva s prenajímaním nehnuteľností na chorvátskom ostrove Krk,“ pokračovala Bibiána o osobách, ktoré mali na ňu najväčší vplyv.
