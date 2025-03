Muž zažaloval kino za priveľa reklám: Obrali ho o cenný čas a spôsobili duševnú agóniu, takto rozhodol súd

Občas, keď si človek zapne televíziu, nadobudne pocit, že vlastne sleduje reklamy a medzi nimi nejaký ten útržok filmu. Reklamám sa dnes človek nevyhne naozaj nikde, ani v kine. Istého muža to nahnevalo natoľko, že sa rozhodol kino zažalovať.

Muž pre reklamy zažaloval sieť kín

Ako informuje The Guardian, 30-ročný Abhishek z Indie sa ešte v decembri rozhodol užiť si film v kine. Množstvo reklám ho ale nahnevalo natoľko, že sa obrátil na súd. Film sa mal začať krátko po štvrtej poobede, no napokon musel Abhishek pretrpieť ešte 25 minút reklám na všetko možné vrátane áut, mobilov či potrieb do domácnosti.

Muž sa po filme plánoval vrátiť k práci a zbytočné reklamy ho obrali o cenný čas. Rozhodol sa preto podať na sieť kín žalobu. Vzhľadom na to, že zmeškal pracovné stretnutia, si myslí, že došlo k narušeniu jeho života a ujma, ktorú utrpel, sa nedá finančne vyčísliť. V žalobe sa tiež uvádza, že sieť kín uprednostňuje príjmy z reklamy pred dobrom zákazníkov a núti ich sledovať reklamy proti ich vôli.

Reklamy mu spôsobili duševnú agóniu

Súd napokon rozhodol v prospech nespokojného Abhisheka a sieti kín prikázal, aby mu vyplatila v prepočte približne 540 eur za to, že plytvala jeho časom a ďalších približne 54 eur za spôsobenú duševnú agóniu. Musí tiež uhradiť súdne trovy. Súd uznal, že čas sú peniaze a čas každého človeka je mimoriadne vzácny.

Dodáva, že sedieť 25 až 30 minút pri reklamách je naozaj neúmerné, najmä pre ľudí s plným rozvrhom. Sieť sa bránila, že má zo zákona povinnosť ukazovať ľuďom „oznamy vo verejnom záujme“, podľa súdu však reklamy na domáce spotrebiče do tejto kategórie nepatria.

Aby toho nebolo málo, v Indii sa reklamy vysielajú nielen pred spustením filmu. Premietajú sa aj počas filmu v rámci 15-minútovej prestávky.