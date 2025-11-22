Muž v Košiciach sa mal dotýkať okoloidúcich žien alebo si ich natáčať na mobilný telefón. Ozvalo sa viacero z nich

Polícia preveruje správanie muža, ktorý sa podľa informácií na sociálnych sieťach mal v Košiciach dotýkať náhodne okoloidúcich žien alebo si ich natáčať na mobilný telefón. Na sociálnych sieťach sa pritom prihlásilo viacero žien, ktoré uviedli rovnakú skúsenosť.
„Chceme verejnosť upokojiť – polícia už totožnosť muža pozná. V piatok bol predvedený na príslušné obvodné oddelenie Policajného zboru, kde vysvetľoval svoje konanie,“ uviedla v sobotu košická krajská polícia.
Správanie muža policajti preverujú ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. „Ďalšími vykonávanými úkonmi však nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie,“ skonštatovala polícia na sociálnej sieti.
