Ukrajina bojuje s obrovským škandálom: Zelenskyj zasiahol voči prepraným 100 miliónom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu nariadil audit obranného priemyslu po tom, čo rozsiahle vyšetrovanie odhalilo korupciu v energetickom sektore. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hoci sa vyšetrovanie týkalo najmä energetického sektora, odhalilo aj podvody v zmluvách, ktoré zabezpečovali ochranu elektrickej siete. Tá je pre opakované ruské útoky obzvlášť zraniteľná. Podľa vyšetrovania korupčníci preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov.
„Pripravené bolo aj rozhodnutie týkajúce sa úplného preskúmania štátnych obranných podnikov a príslušných zmlúv,“ oznámil Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Všetky zistenia o odhalených porušeniach budú postúpené bezpečnostným zložkám a protikorupčným agentúram,“ uviedol.
Ukrajinské ministerstvo vnútra medzičasom oznámilo, že na ukrajinský zoznam hľadaných osôb pridali hlavných dvoch podozrivých v tejto úplatkárskej kauze – Timura Mindiča a Olexandra Cukermana (známy ako Šugarmen). Obaja sú pravdepodobne na úteku, informuje AFP.
Podľa prezidenta prebieha aj rozsiahla obmena dozorných rád obranných spoločností. Kyjev tiež pripravuje stretnutia s medzinárodnými finančnými inštitúciami, keďže sa usiluje zabezpečiť finančné prostriedky v čase ruského postupu.
O čo ide?
Podľa expertov ide o najväčší úplatkársky škandál na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Napriek reformám je Ukrajina, ktorá sa snaží vstúpiť do Európskej únie, stále považovaná za jeden zo štátov Európy najviac zasiahnutých korupciou. V súvislosti s týmto škandálom minulý týždeň rezignovali minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková.
