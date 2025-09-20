Muž tvrdí, že má 30 rokov starý hamburger z McDonaldu: Ukázal ho a odpadnete, ako vyzerá. Je väčší, než by ste si mysleli

Nie je nič horšie, než keď si objednáte donášku z McDonaldu, a kým vám hamburger a hranolčeky pristanú v rukách, už sú studené. Áno, nájdu sa medzi nami aj odvážlivci, ktorí si jedlo radšej ohrejú v mikrovlnke, než aby ho mali skonzumovať takto. No ak ste ho niekedy nechali odstáť do druhého dňa, určite dobre viete, že to už nie je ono. Ako by však vyzeral hamburger, ktorý pripravili pred takmer 30 rokmi?
Eduard Nitz z Austrálie tvrdí, že má ten najstarší hamburger z populárneho fastfoodu, aký len na zemi existuje. Pred niekoľkými mesiacmi vystúpil v relácii Today na kanáli Channel 9, kde ho dokonca ukázal. Tvrdí, že s ním prežil časť života, preto vás asi neprekvapí, že mu hovorí „Senior Burger“ a pod touto prezývkou aj propaguje na internete.
Burger sa dostal do jeho rúk ešte v roku 1995, čo znamená, že tento rok oslávi svoje okrúhle tretie desaťročie. V tom čase mal Nitz len 14 rokov, keď sa s kamarátmi vybral na večeru na rovnaké miesto, ako mnohí ďalší tínedžeri, opísal UNILAD. Jeden zo skupiny si objednal viac jedla, než dokázal skonzumovať a poprosil Nitza, aby mu postrážil hamburger, kým k nemu príde nabudúce. Ako už asi tušíte, priateľ ho nikdy nenavštívil.
Vytiahol ho zo škatuľky a odbalil
Uložil si ho do škatuľky, z ktorej ho teraz, priamo pred kamerami, vytiahol. Bol ešte zabalený v pôvodnom obale, ktorý odstránil a svoj poklad ukázal celému svetu.
Ak by ste si mysleli, že hýril farbami od plesne, nemohli by ste sa viac mýliť. Nevyzeral síce najchutnejšie, no vôbec by ste na prvý pohľad nepovedali, že je taký starý.
„Senior Burger“ vyvolal medzi ľuďmi búrlivé reakcie a nie každý je o jeho pravosti presvedčený. Ešte viac než chýbajúca pleseň, niekoho zaskočila jeho veľkosť – pretože dnešné hamburgery sú oveľa menšie.
Niekto navrhol, aby z neho jedno sústo ochutnal. Padol aj zaujímavý nápad – vyskúšať podobný experiment so súčasným hamburgerom z McDonaldu. Ak vám to práve prechádza hlavou tiež, nech sa páči, smelo do toho a o pár rokov sa nám ozvite.
