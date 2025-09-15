Toto sú podľa Slovákov najvhodnejšie plemená psov do bytu: Viacerým vadí smrad, hovoria, že je to týranie zvieraťa

Foto: Agamad24, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tej radosti, keď na vás psík pri príchode domov netrpezlivo čaká, sa nič nevyrovná.

Ak premýšľate nad tým zaobstarať si štvornohého miláčika a venovať mu svoju lásku, ale máte obavy, pretože bývate v byte bez veľkého dvora, kde by sa mohol vybehať, ste na správnom mieste. Slováci sa rozhovorili, aké plemeno je podľa nich v tomto prípade to „pravé orechové“, no ozvala sa aj kritická strana, ktorá tvrdí, že pes jednoducho medzi štyri steny nepatrí. 

Na internete sa rozprúdila diskusia ohľadom témy, aké plemeno psa je do bytu najvhodnejšie. „Je to týranie psa, a ten smrad a bordel od výkalov vonku ani nevravím,“ ozval sa komentujúci, ktorému sa predstava byť majiteľom štvornohého miláčika podľa všetkého príliš nepozdáva. A pridali sa k nemu viacerí.

„Hygiena mi niečo hovorí,“ udrel niekto ďalší s dôvodom, prečo by psíka v byte nechcel. Medzi reakciami z vtipného súdka nechýba odpoveď, že najlepší pes v byte je plyšový.

Ilustračná foto: Pxhere

Slováci radia chovať tieto plemená

No pridali sa aj ľudia, ktorí majú skúsenosti s domácim miláčikom v byte a preto sa delia o odlišný názor. „Mali sme v byte kokeršpaniela a bulteriéra, úplne v pohode.“ Medzi ďalšími odporúčaniami na chov ideálneho plemena sa objavil napríklad maltézsky psík, pri ktorom padlo, že to určite nie je rasa vhodná na prebývanie vonku. Ďalej bišon, trpasličí pudel, ši-cu či buldoček.

„Mali sme v byte staforda. Za mňa hocijaké plemeno, len mu musíš dopriať to, čo potrebuje. Lepšie do bytu a starať sa poriadne, ako vyhodiť do záhrady a mať v pi**,“ podotkol iný komentujúci.

Objavili sa aj ďalšie rady, ako napríklad najprv navštíviť útulok a rozhodnutie zaobstarať si zvieratko, si dobre rozmyslieť. Nechýbalo ani dôležité upozornenie – pripraviť sa na to, že so psíkom v byte treba každé ráno vstávať a ísť ho vyvenčiť.

Takže ak aj vy uvažujete nad tým, že by ste chceli jedného vlastniť, myslite na to, čo všetko potrebuje a či mu to dokážete dať. Ak áno, tak do toho a radosť, ktorú vám dožičí, bude neopísateľná.

