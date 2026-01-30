Muž si mal nožom vyvraždiť rodinu: Polícia ho obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy

Polícia obvinila 35-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Muž mal svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým podľahli v stredu (28. 1.) vo Vranove nad Topľou.
Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, voči obvinenému spracovali podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.
20 až 25 rokov väzenia
Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonal potrebné procesné úkony, ktoré umožnili vzniesť obvinenie. „Ak sa mužovi vina preukáže, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z bytov na sídlisku našli popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.
