Muž si mal nožom vyvraždiť rodinu: Polícia ho obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Obete utrpeli mnohopočetné bodnorezné poranenia.

Polícia obvinila 35-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Muž mal svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým podľahli v stredu (28. 1.) vo Vranove nad Topľou.

Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, voči obvinenému spracovali podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

20 až 25 rokov väzenia

Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonal potrebné procesné úkony, ktoré umožnili vzniesť obvinenie. „Ak sa mužovi vina preukáže, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z bytov na sídlisku našli popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.

