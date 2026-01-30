Máme problém: Európska komisia začala konanie voči Slovensku, dôvodom je Ficov kontroverzný zákon

Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávne prijatie zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Tento krok je podľa Komisie v rozpore so smernicou o ochrane oznamovateľov a Chartou základných práv Európskej únie. Zákon na Slovensku však nenadobudol účinnosť, keďže Ústavný súd SR ju ešte pred vstúpením zákona do platnosti pozastavil, informuje TASR.
Správu aktualizujeme.
