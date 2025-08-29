Muž si kúpil pozemok za 5 000: Došlo k chybe a stal sa vlastníkom niečoho, čo nechcel. Dostal sa do poriadnych opletačiek

Niekedy nás život a náhoda dokážu doviesť do situácie, o akej sa nám ani len nesnívalo. No v koži tohto muža by ste sa ocitnúť pravdepodobne nechceli. Jason Fauntleroy z amerického Ohia sníval o tom, že si postaví dom. No ešte predtým si potreboval zaobstarať pozemok, čo vyzeralo, že je na dobrej ceste.
Vráťme sa späť v čase do roku 2021, kedy Jasona zaujala aukcia – ponúkala pozemok v meste Trenton v New Jersey. Vložil do nej asi 5-tisíc dolárov (okolo 4300 eur) a bol jeho, informoval miestny spravodajský portál WCPO. Už asi tušíte, že niečo nešlo úplne podľa plánov.
Omylom sa stal vlastníkom celej ulice
Jason ani len netušil, že si nekupuje len akýsi pozemok, ale aj k nemu prislúchajúcu ulicu s názvom Bloomfield Court, ktorej súčasťou je päť obývaných domov. Vlastníkom tých sa, samozrejme, nestal, no nadobudol zodpovednosť o údržbu cesty, ktorá k nim vedie. Ako sa hovorí, s mocou prichádza aj veľká zodpovednosť, no o túto Jason absolútne nestál.
Takto vyzerá ulica aj s pozemkom, ktorú si Jason náhodou kúpil
Mesto ju chce späť
Mesto sa v októbri minulého roka rozhodlo, že chce pozemok späť a cestu sprístupniť ako verejnú. A tu sa objavil problém. Jason tvrdí, že mu nie je ponúknutá adekvátna čiastka a namiesto ohodnotenia celého pozemku, vrátane ulice, bol ohodnotený iba samotný pozemok.
Keďže sa cítil byť ukrátený, rozhodol sa situáciu riešiť. No dohodnúť sa s mestom, alebo sa s niekým z jeho vedenia aspoň spojiť, sa ukázalo ako nemožné. Jason to opísal ako živú nočnú moru.
Na otázku, ako mohlo vôbec dôjsť k takejto chybe, zástupca mesta pre WCPO nepriniesol odpoveď. Jason sa cíti ukrivdený a dožaduje sa spravodlivosti. No keďže nemá dostatok finančných prostriedkov, drahých právnikov si dovoliť nemôže.
