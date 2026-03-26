Muž sa vrátil domov a neveril: Všetko zmizlo, dom bol prázdny a cudzinec tvrdil, že mu patrí

dom v Lutone

Ilustračná foto: Luton, Doyle of London, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Predstavte si, že sa ocitnete na priedomí svojho domova. Vytiahnete kľúč a vo vašom vnútri je zvláštny pocit tiesne, kým sa hráte so zámkom.

Lenže kľúč nezapadá. Namiesto toho sa otvoria dvere a vy zistíte prečo. Namiesto svojho nábytku a vytúženého pokoja na vás čaká prázdna predsieň. Vo vašom dome je cudzí muž a ten tvrdí, že dom patrí jemu.

Znie to ako príliš špecifický scenár. A predsa, presne to sa stalo reverendovi Mikeovi Hallovi, keď sa vracal do domu, v ktorom žil takmer tridsať rokov.

Nový majiteľ nechápal, prečo sa Hall snaží vojsť do domu

Kresťanský duchovný žil v meste Luton, približne hodinu severne od Londýna, už od roku 1990. Ako informuje BBC, v lete 2021 odišiel na služobnú cestu do vidieckej oblasti vo Walese. 20. augusta ho však kontaktoval sused – všimol si, že v dome svietia svetlá a niekto sa tam pohybuje.

Hall sa okamžite vydal späť, a keď dorazil, čakal ho šok. Dom bol prázdny – nábytok aj osobné veci zmizli, akoby nikdy neexistovali. Namiesto nich našiel v interiéri nového „majiteľa“, ktorý už stihol rozbehnúť rekonštrukciu. Tvrdil, že dom predal samotný pán Hall.

renovácia
Ilustračná foto: Pexels

Nehnuteľnosť sa objavila na trhu v auguste 2021 a v dražbe sa predala za 170 180 dolárov, teda približne 147-tisíc eur. Na pomery regiónu v blízkosti metropolitného Londýna ide o výrazne podhodnotenú cenu, za ktorú sa len zriedka predáva akýkoľvek dom, bez ohľadu na jeho stav.

Keď Hall stretol muža, ktorý tvrdil, že je novým majiteľom, doslova sa cez neho pretlačil dnu. „Nechápal som, čo tam robí. A potom prišiel šok – v dome nebol nábytok, záclony ani koberec. Všetko zmizlo,“ opisuje. Pokúsil sa situáciu vyriešiť na mieste, dokonca privolal políciu, no muž začal byť čoraz podráždenejší. Napokon Hallovi oznámil, že sa nachádza na jeho pozemku a mal by odísť.

Spor sa ťahal dva roky

Nasledovali zdĺhavé právne spory a čoskoro vyšlo najavo niečo ešte zarážajúcejšie – osoba, ktorá dom novému majiteľovi predala, ho v tom čase „legálne“ vlastnila. Niekto totiž získal Hallov vodičský preukaz, založil bankový účet na jeho meno, spracoval platbu a zanechal po sebe aj záznamy telefonátov.

Podvodník, ktorý Hallovi ukradol identitu, dokázal presvedčiť všetkých zúčastnených, že skutočným vlastníkom nehnuteľnosti je on.

Celý spor sa vliekol dva roky. Až v roku 2023 sa prípad uzavrel. Portál BBC o tom informoval v aktualizácii a Hall sa mohol konečne vrátiť domov. Keď nehnuteľnosť opäť navštívil, veril, že túto vyčerpávajúcu kapitolu svojho života definitívne uzavrie. No vzápätí prišla druhá rana – závesy boli po príchode muža zatiahnuté, svetlá svietili a kotol bol v prevádzke.

V dome žila rodina

Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
