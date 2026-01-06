Vzdávate novoročné chudnutie? Odborníčka Tatiana Kyseľová o tom, prečo vaše odhodlanie tak rýchlo vyprchá

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Dokonalosť brzdí chudnutie.

Novoročné predsavzatia o chudnutí často stroskotajú skôr, než sa objavia prvé výsledky. Podľa odborníčky nejde o nedostatok disciplíny, ale o psychiku, nereálne očakávania a tlak na dokonalosť, ktoré ľudí rýchlo privedú k frustrácii a návratu k starým návykom.

Odborníčka na výživu a psychosomatiku stravovania Tatiana Kyseľová sa dlhodobo venuje práci so vzťahom k jedlu a vlastnému telu, pričom vychádza aj z osobnej skúsenosti s extrémnymi diétami. Vo svojej praxi dnes sprevádza ľudí k väčšiemu pokoju v stravovaní, učí ich vnímať signály tela a budovať návyky, ktoré sú udržateľné bez tlaku na dokonalosť. Základom jej prístupu je vzdelávanie, „sebaláskavosť“ a pochopenie, že trvalá zmena neprichádza cez rýchle riešenia. Aj preto sme sa jej pýtali, čo ľuďom najčastejšie bráni vydržať pri chudnutí a prečo sa mnohé snahy končia už po niekoľkých týždňoch.

Foto: Pexels

Čo je podľa vás najčastejším dôvodom, prečo ľudia vzdajú novoročné predsavzatia o chudnutí?

Najčastejšie je to nereálne nastavenie cieľov a očakávania rýchlych výsledkov. Ľudia sa snažia o extrémne zmeny naraz, čo nie je udržateľné. Keď prídu prvé prekážky alebo drobné pochybenia, strácajú motiváciu a vracajú sa k starým návykom. Dnešná doba je veľmi rýchla a sme naučení na skratky. Preto je pre nás čím ďalej tým ťažšie vytrvať. 

Všimli ste si spoločný vzorec u klientov, ktorí prestali po pár týždňoch?

