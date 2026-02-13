Muž prišiel na políciu a priznal, že niekomu ublížil, doma našli dve telá: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie

Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol obvinenie voči 40-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. Obvinenie súvisí s nálezom dvoch tiel v Leviciach. Telá bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy vo štvrtok v ranných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Čo sa stalo?
Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
