Muž natočil pohľad na 736-metrový moskovský „ležiaci mrakodrap“: Dystopická budova z čias socializmu pôsobí ako anomália

Budova, ktorá si vyslúžila prezývku „ležiaci mrakodrap“, dosahuje šialenú dĺžku 736 metrov. Ak sa chcete dostať z jedného konca na druhý verejnou dopravou, musíte prekonať až tri zastávky.

O tomto neprívetivom kolose, ktorý stojí v Moskve, však neexistuje veľa dostupných informácií. Je spojený s lokalitou Výskumného centra počítačových technológií (NITSEVT) a jeho výstavba sa datuje už do roku 1968.

Oba konce nikdy neuvidíte naraz

„Budova má iba sedem poschodí, no vďaka svojej dĺžke sa zdá byť nekonečná,“ píše portál Gateway to Russia. Zároveň uvádza, že v útrobách budovy pracovali odborníci na vývoj počítačov a výpočtovej techniky pre lietadlá a kozmické lode.

Celý komplex stojí dodnes a nachádza sa na adrese Varshavskoye Shosse 125. Ak si ju zadáte do Google Maps, otvorí sa vám pohľad, ktorý pôsobí takmer ako vizuálna anomália.

Na YouTube sa v roku 2023 objavil vlogger, ktorý sa rozhodol zobrať svojich divákov priamo k tajomným bránam monumentu. Na kanáli Different POV in Moscow ukázal, že prejsť od jedného konca budovy na druhý je takmer ako malá túra. Komplex je rozdelený na niekoľko častí, ktoré sú oddelené plotmi. Celý objekt pokrýva sieť panelov, ktoré podľa GTR pripomínajú tlačidlá ovládacieho panela počítača – vizuálny odkaz na to, čo sa odohrávalo v jeho stenách.

Zároveň neexistuje jediný moment, v ktorom by mohol návštevník naraz zahliadnuť oba konce budovy. Aj preto tento monument na internete často dostáva prezývky, akými je „veľký moskovský múr“.

Keď sa zábery budovy objavili na sociálnej sieti Facebook, jeden z používateľov poznamenal, že je hneď jasné, odkiaľ čerpala Saudská Arábia inšpiráciu pre futuristické vertikálne mesto (projekt The Line). Ako však na záver pripomína Russia Beyond, nejde o jediný „ležiaci mrakodrap“ v Rusku. Trend výstavby absurdne dlhých budov sa objavuje v mnohých metropolitných oblastiach krajiny a medzi najznámejšie príklady patrí rezidenčný dom v Petrohrade, ktorého dĺžka presahuje jeden kilometer.