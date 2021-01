Bude bez ulíc a automobilov. Saudská Arábia chce vybudovať 170 kilometrov dlhé mesto budúcnosti

Saudská Arábia predstavila plány na linku THE LINE, ktorá je 170 kilometrov dlhým pásmom mestských komunít prepojených bez akejkoľvek potreby ciest alebo automobilov.

Revolúcia v modernom živote

Projekt THE LINE bol navrhnutý tak, aby ľudia dokázali žiť v súlade s prírodou. Pás dlhý 170 kilometrov bude bez ulíc a automobilov, ako sa uvádza v tlačovej správe THE LINE.

Prístup k základným denným potrebám a do prírody budú mať obyvatelia týchto prepojených komunít k dispozícií iba päť minút pešou chôdzou. Všetka energia v regióne NEOM bude 100 % obnoviteľná z veternej, slnečnej a vodíkovej energie, čo zabezpečí čisté mestské prostredie bez akéhokoľvek znečistenia.

Ľudia by nemali dýchať znečistené ovzdušie

Vznik THE LINE ohlásil Mohamed bin Salman, korunný princ a predseda predstavenstva spoločnosti NEOM. „Do roku 2050 sa bude musieť miliarda ľudí presťahovať kvôli zvyšujúcim sa emisiám CO2 a hladinám mora,“ hovorí Salman.

„90 % ľudí dýcha znečistené ovzdušie. Prečo by sme mali obetovať prírodu kvôli rozvoju? Prečo by malo každý rok zomrieť sedem miliónov ľudí kvôli znečisteniu? Prečo by sme mali každý rok prísť o milión ľudí v dôsledku dopravných nehôd? A prečo by sme mali prijať plytvanie rokmi svojho života dochádzaním? Preto musíme transformovať koncept konvenčného mesta na koncept futuristického,“ dodal.

NEOM alebo „živé laboratórium“

NEOM je región, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti Saudskej Arábie na pobreží Červeného mora. Už od jeho vzniku sa buduje ako takzvané „živé laboratórium“. Nachádzajú sa tam mestá a obce, výskumné centrá, prístavy a podnikové zóny, turistické destinácie a športové a zábavné podniky.

V tomto regióne vznikne línia THE LINE, ktorá bude domovom pre viac ako milión obyvateľov z celého sveta. Do roku 2030 plánuje THE LINE vytvoriť vyše 380 000 pracovných miest, ktoré podnietia ekonomickú diverzifikáciu a prispejú k domácemu HDP sumou 180 miliárd SAR (39 miliárd eur). Výstavba línie THE LINE začne začiatkom tohto roku.

Ultrarýchlostná preprava

Ľudia žijúci v tejto komunite nebudú mať k dispozícii automobilové prostriedky, čo má za úlohu umožniť obyvateľom získať späť čas strávený v zdraví a pohode. Žiadna cesta nebude trvať dlhšie ako 20 minút. Všetky komunity budú poháňané umelou inteligenciou a ich cieľom bude žiť tak, aby uľahčili život sebe a aj podnikom. Vysokorýchlostná doprava spojí komunity v THE LINE od jedného konca k druhému, vďaka čomu bude cestovanie jednoduché a bez stresu.