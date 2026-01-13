Hlina ukázal, ako vyzerá 12 500 eur v hotovosti: Vytiahol poriadny balík peňazí, problém mal aj pri ich výbere v banke

Reprofoto: Facebook/Alojz Hlina

Nina Malovcová
Nadišiel ten deň, keď sa vám zíde povinné čítanie.

Poslanec SaS Alojz Hlina zverejnil na sociálnej sieti status spolu s videom, v ktorom verejnosti ukazuje hotovosť vo výške 12 500 eur. Reaguje tým na diskusiu okolo toho, že minister vnútra mal platiť letenky v keši. Hlina sa v príspevku prihovára obyčajným ľuďom, ktorých symbolicky oslovuje ako Jozef Mak. „Koľko znesieš, človek milión, Jozef Mak?“ píše v statuse.

Vo videu Hlina vysvetľuje, že peniaze si vybral zo svojho vlastného bankového účtu. Ide o bankovky v hodnote 50 eur. Výber prebiehal na dvakrát, keďže bankomat mu najskôr umožnil vybrať 10 000 eur a následne ešte 2 500 eur. Zdôrazňuje, že hotovosť si vybral len na ukážku a po natáčaní ju plánuje vrátiť späť do banky.

Kedysi hotovosť nosil, dnes už nie

Poslanec zároveň hovorí, že v minulosti hotovosť nosil aj on sám. Išlo o obdobie, keď podnikal a bola podľa neho iná doba. Dodáva však, že už dlhé roky hotovosť pri sebe nenosí. Aj preto sa pýta, či ľudia naozaj veria tomu, že je bežné fungovať s takouto sumou v „keši“. V statuse píše, že „Dnes sa dozvedáme, že minister vnútra nosí bežne 12 500 eur v hotovosti, a tak, ako ty bežne platíš hotovosťou za základné potraviny, tak on bežne platí v keši letenky.“

V ďalšej časti videa Hlina otvára aj tému prevozu väčšej hotovosti do zahraničia. Pýta sa, či by v takom prípade nebolo potrebné colné povolenie a upozorňuje, že nie je známe, koľko hotovosti by si verejný činiteľ bral so sebou napríklad na cestu do Dubaja. Zároveň kladie otázku, či by pri vyššej sume existoval aj príslušný doklad od colníkov.

Na záver videa Hlina ukazuje aj praktickú stránku celej situácie. Balík hotovosti sa mu nezmestil do vrecka saka, preto ho nakoniec vložil do igelitovej tašky, ktorú označil za istotu.

Kritika aj na ďalších ministrov

V samotnom statuse Hlina rozširuje kritiku aj na ďalšie kontrasty medzi životom politickej elity a bežných ľudí. Prostredníctvom postavy Jozefa Maka hovorí o „bombách na solar“, ktoré má obyčajný človek od začiatku roka znášať.

Spomína ministerku Denisu Sakovú, ktorá si má z úradníckeho platu dovoliť dom pod Slavínom, aj ministra Roberta Kaliňáka, ktorý hovorí o potrebe sídla za 60 miliónov eur a o vybavení v hodnote tisícov eur. Status uzatvára otázkou smerom k voličom. „Aká je to bohatá krajina, kde sú takí bohatí ministri. Koľko znesieš, Jozef Mak?“

