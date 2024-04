Musíte ich vidieť: Týchto 10 filmov a seriálov Slováci počas marca na streamovacích službách pozerali najviac

Platíte si viacero streamovacích služieb a máte niekedy problém vybrať si to najlepšie, čo vás zaujme? Možno by ste sa mohli inšpirovať vkusom ostatných predplatiteľov. Rebríčkov odporúčaných filmov a seriálov na Netflixe, HBO Max, Apple TV+ či Disney+ a mnohých ďalších platforiem je všade pomerne dosť. Tieto dva rebríčky ale vychádzajú priamo z vkusu Slovákov.

Čo sa na Slovensku sledovalo na u nás dostupných streamovacích platformách najviac? Projekt JustWatch v tom má jasno viac než ktokoľvek iný. Svoje rebríčky najsledovanejších titulov v knižniciach všetkých u nás dostupných streamovacích služieb totiž zostavuje na základe dát o vyhľadávaní a interakcie na profiloch jednotlivých filmov a seriálov.

Ktoré filmy a seriály teda Slováci najviac vyhľadávali počas marca 2024 a mali o ne najväčší záujem? Možno vás neprekvapí, že na prvých priečkach sú najsledovanejšie hity posledných týždňov. Kompletné desaťmiestne rebríčky nájdete nižšie.

Top 10 najsledovanejších seriálov na streamovacích službách podľa Slovákov:

#10 Avatar: The Last Airbender (Netflix)

#09 True Detective: Night Country (HBO Max)

#08 The Regime (HBO Max)

#07 The Signal (Netflix)

#06 Star Trek: Discovery (SkyShowtime)

#05 Supernatural (HBO Max/Amazon Prime Video)

#04 3 Body Problem (Netflix)

#03 Halo (SkyShowtime)

#02 The Gentlemen (Netflix)

#01 Shogun (Disney+)