Musel spať vonku, nechceli ho vpustiť: Hlina sa do Malanty nedostal, úrady chyby vo fungovaní zariadenia nezistili

Poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina sa rozhodol netradičným spôsobom preveriť fungovanie vidieckeho domu Malanta, ktorý bol v minulosti vybudovaný aj z verejných a európskych zdrojov určených na podporu cestovného ruchu. Keď sa mu nepodarilo získať ubytovanie, noc strávil v karavane zaparkovanom priamo pred uzamknutým areálom.
Pokus o ubytovanie zachytil na videu, ktoré poslanec zverejnil na sociálnej sieti. Vo videu dokumentuje svoju snahu rezervovať si ubytovanie, situáciu na mieste aj vlastné hodnotenie projektu financovaného z eurofondov.
Pokus o ubytovanie bez akejkoľvek reakcie
Hlina uvádza, že sa snažil postupovať ako bežný návštevník. Podľa jeho slov už v piatok kontaktoval zariadenie spôsobom uvedeným v oficiálnych pokynoch, no do nedele sa nedočkal žiadnej odpovede. Ani po osobnom príchode na miesto sa mu nepodarilo nadviazať kontakt s prevádzkovateľom a areál zostal zatvorený.
„Už v piatok sme písali podľa ich inštrukcií, že sa chceme ubytovať. Do nedele neprišla žiadna odpoveď, a keď sme sem prišli, opäť úplné ticho,“ uviedol Alojz Hlina vo videu. Podľa neho je problematické, ak zariadenie financované z verejných peňazí nekomunikuje so záujemcami o služby.
Nocovanie pred areálom
Keďže sa do objektu nedostal, rozhodol sa nocovať pred vstupnou bránou. Priebeh noci priebežne zaznamenával a zverejňoval na sociálnej sieti. Tvrdí, že jeho cieľom bolo poukázať na rozdiel medzi deklarovaným účelom projektu a skúsenosťou v praxi.
„Celú noc sme stáli pred bránou. Takto má vyzerať vidiecky cestovný ruch podporený z eurofondov?“ pýta sa poslanec. Zároveň vyzval na dôslednejšie preverovanie projektov financovaných z verejných zdrojov a na vyvodenie zodpovednosti v prípade zistených pochybení.
Dotácia vo výške viac než 550-tisíc eur
Vidiecky dom Malanta získal v roku 2016 dotáciu presahujúcu 550-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a eurofondov. Podmienkou poskytnutia financií bolo, že objekt bude slúžiť turistom a prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Podľa dostupných informácií sa však v minulosti nepodarilo ubytovať v Malante viacerým záujemcom. Pôdohospodárska platobná agentúra v minulosti uviedla, že počas kontrol vykonaných v areáli nezistila porušenie podmienok čerpania dotácie.
Hlina kritizoval spôsob, akým sú podľa neho niektoré projekty prezentované ako podpora regiónov, no v praxi podľa jeho slov neplnia svoj účel. Spomenul aj Tibora Gašpara v súvislosti s podnikateľskými aktivitami, ktoré označil za problematické. „Od začiatku do konca to bol len podvod,“ vyhlásil poslanec. Tvrdí, že podobné prípady by mali byť podrobené dôslednej kontrole zo strany štátu. „Takto má vyzerať podpora regiónov za verejné peniaze?“ odkázal poslanec.
