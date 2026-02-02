Musel spať vonku, nechceli ho vpustiť: Hlina sa do Malanty nedostal, úrady chyby vo fungovaní zariadenia nezistili

Reprofoto: Facebook/Alojz Hlina

Nina Malovcová
Hlina prespal pred bránou Malanty, projekt z eurofondov podľa neho existuje len na papieri.

Poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina sa rozhodol netradičným spôsobom preveriť fungovanie vidieckeho domu Malanta, ktorý bol v minulosti vybudovaný aj z verejných a európskych zdrojov určených na podporu cestovného ruchu. Keď sa mu nepodarilo získať ubytovanie, noc strávil v karavane zaparkovanom priamo pred uzamknutým areálom.

Pokus o ubytovanie zachytil na videu, ktoré poslanec zverejnil na sociálnej sieti. Vo videu dokumentuje svoju snahu rezervovať si ubytovanie, situáciu na mieste aj vlastné hodnotenie projektu financovaného z eurofondov.

Pokus o ubytovanie bez akejkoľvek reakcie

Hlina uvádza, že sa snažil postupovať ako bežný návštevník. Podľa jeho slov už v piatok kontaktoval zariadenie spôsobom uvedeným v oficiálnych pokynoch, no do nedele sa nedočkal žiadnej odpovede. Ani po osobnom príchode na miesto sa mu nepodarilo nadviazať kontakt s prevádzkovateľom a areál zostal zatvorený.

„Už v piatok sme písali podľa ich inštrukcií, že sa chceme ubytovať. Do nedele neprišla žiadna odpoveď, a keď sme sem prišli, opäť úplné ticho,“ uviedol Alojz Hlina vo videu. Podľa neho je problematické, ak zariadenie financované z verejných peňazí nekomunikuje so záujemcami o služby.

Nocovanie pred areálom

Keďže sa do objektu nedostal, rozhodol sa nocovať pred vstupnou bránou. Priebeh noci priebežne zaznamenával a zverejňoval na sociálnej sieti. Tvrdí, že jeho cieľom bolo poukázať na rozdiel medzi deklarovaným účelom projektu a skúsenosťou v praxi.

„Celú noc sme stáli pred bránou. Takto má vyzerať vidiecky cestovný ruch podporený z eurofondov?“ pýta sa poslanec. Zároveň vyzval na dôslednejšie preverovanie projektov financovaných z verejných zdrojov a na vyvodenie zodpovednosti v prípade zistených pochybení.

Dotácia vo výške viac než 550-tisíc eur

Vidiecky dom Malanta získal v roku 2016 dotáciu presahujúcu 550-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a eurofondov. Podmienkou poskytnutia financií bolo, že objekt bude slúžiť turistom a prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Podľa dostupných informácií sa však v minulosti nepodarilo ubytovať v Malante viacerým záujemcom. Pôdohospodárska platobná agentúra v minulosti uviedla, že počas kontrol vykonaných v areáli nezistila porušenie podmienok čerpania dotácie.

Hlina kritizoval spôsob, akým sú podľa neho niektoré projekty prezentované ako podpora regiónov, no v praxi podľa jeho slov neplnia svoj účel. Spomenul aj Tibora Gašpara v súvislosti s podnikateľskými aktivitami, ktoré označil za problematické. „Od začiatku do konca to bol len podvod,“ vyhlásil poslanec. Tvrdí, že podobné prípady by mali byť podrobené dôslednej kontrole zo strany štátu. „Takto má vyzerať podpora regiónov za verejné peniaze?“ odkázal poslanec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Počasie sa láme, nastane zásadná zmena: La Niña posiela jasný signál. Európu čakajú dni, aké…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac