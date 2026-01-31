Počasie sa láme, nastane zásadná zmena: La Niña posiela jasný signál. Európu čakajú dni, aké tu dlho neboli

To, čo sa aktuálne odohráva tisíce kilometrov od nás v Tichom oceáne, môže mať pre Európu oveľa väčší význam, než sa na prvý pohľad zdá. La Niña, ktorá ešte nedávno výrazne zasahovala do globálneho počasia, slabne nezvyčajne rýchlo. Odborníci upozorňujú, že tento vývoj môže už v roku 2026 priniesť citeľné zmeny aj na európskom svetadiele.
Vyplýva to z analýz portálu Severe Weather Europe, podľa ktorých sa studené oceánske anomálie v rovníkovej oblasti Pacifiku rýchlo rozpúšťajú. Tento proces je považovaný za jeden z hlavných signálov blížiaceho sa prechodu k teplej fáze ENSO, teda k javu El Niño.
Európa je ďaleko, no následky pocíti
Hoci Európa neleží priamo v oblasti, kde sa ENSO jav odohráva, jeho vplyv sa do počasia na našom svetadiele prenáša nepriamo. Zmeny v teplotách oceánov totiž ovplyvňujú globálne prúdenie vzduchu, tlakové útvary nad Atlantikom aj správanie polárneho víru. V prechodnom období, keď La Niña slabne, môže byť počasie v Európe výrazne premenlivé. Očakávajú sa častejšie výkyvy teplôt, rýchle striedanie tlakových systémov a nestabilnejšie obdobia najmä na prelome zimy a jari.
Aj keď sa La Niña rozpadá, jej vplyv z atmosféry nezmizne okamžite. Odborníci upozorňujú, že Európa môže ešte v najbližších týždňoch zažiť chladnejšie epizódy, najmä ak sa skombinujú doznievajúce oceánske signály s narušením polárneho víru v stratosfére. Pri oslabení polárneho víru sa studený arktický vzduch môže jednoduchšie dostať do strednej a severnej Európy. Výsledkom môžu byť krátkodobé ochladenia, neskoré mrazy alebo návrat zimného charakteru počasia aj v čase, keď by už mala dominovať jar.
El Niño môže zmeniť charakter zimy aj leta
Ak sa potvrdí rýchly nástup El Niña, Európa pocíti jeho vplyv najmä v dlhšom časovom horizonte. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že počas zimy býva severná časť Európy častejšie pod vplyvom chladnejších vzduchových hmôt, zatiaľ čo južné oblasti môžu zažívať vlhšie a miernejšie podmienky.
Zároveň rastie pravdepodobnosť častejších tlakových níží nad Atlantikom, čo môže viesť k veternému a zrážkovo bohatšiemu počasiu v západnej a severozápadnej Európe. Stredná Európa vrátane Slovenska sa v takýchto situáciách často nachádza na rozhraní, čo znamená vyššiu premenlivosť a výraznejšie výkyvy teplôt.
Meteorológovia upozorňujú, že rýchly prechod z javu La Niña na El Niño zvyšuje riziko extrémov. Pre Európu to môže znamenať častejšie výkyvy medzi suchšími a vlhšími obdobiami, prudké zmeny teplôt a menej predvídateľné sezóny. Aj keď presný vývoj zatiaľ nie je možné určiť, jedno je podľa odborníkov isté.
Zmeny v Pacifiku už spustili reťazovú reakciu v globálnom klimatickom systéme a Európa jej dôsledky pocíti skôr, než by sa mohlo zdať. Nasledujúce mesiace tak budú kľúčové pre to, ako sa bude počasie na svetadiele vyvíjať v druhej polovici roka 2026 a počas nasledujúcej zimy.
