Vidiecky dom Malanta prešiel kontrolou bez pochybení, tvrdí Stohlová z PS. To, že tam bežní ľudia nemôžu prespať, PPA neprekáža

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
PPA si posvietila na 53 projektov.

Vidiecky dom Malanta, ktorý je spájaný s Norbertom Bödörom, nepatrí medzi projekty, pri ktorých Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) odhalila nezrovnalosti.

Skutočnosť, že objekt nie je prístupný bežným návštevníkom, agentúra nepovažuje za problém, uviedla po poslaneckom prieskume Tamara Stohlová (PS). Informoval Denník N.

PPA si posvietila na 53 projektov

Podľa slov Stohlovej PPA skontrolovala celkovo 53 projektov v rámci výzvy na podporu penziónov, pričom všetky sú ešte v päťročnom období udržateľnosti. Trestné konanie vraj prebieha v šiestich prípadoch. Stohlová pôsobí ako podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo. Kontroly vraj ukázali zistenia v deviatich prípadoch, pričom v ôsmich z nich boli uložené finančné sankcie.

Opozícia s kontrolou spokojná nebola

Stohlová kritizovala, že PPA nepovažuje za dôležité, či sa v penziónoch môže niekto ubytovať, a ani to, či majitelia platili samosprávam v minulých rokoch daň z ubytovania. Opozícia v uplynulých mesiacoch upozorňovala, že niektoré penzióny nikdy tomuto účelu neslúžili. Na najvážnejšie prípady sa však poslanci nemohli pýtať, lebo ich v súčasnosti vyšetruje polícia.

Poslanec Alojz Hlina (SaS) upozornil, že PPA kontrolovala iba penzióny, ktoré sú ešte v päťročnom limite udržateľnosti projektu, hoci je podľa neho možné spätne preveriť aj staršie projekty. Hlina požiadal PPA o poskytnutie viacerých registrov a odpovede na ďalších 25 otázok.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Dôležitým výsledkom je podľa neho to, že PPA uznala možnosť odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nedošlo k naplneniu cieľov projektu, a žiadať vrátenie prostriedkov. Dodal, že k nenaplneniu cieľov došlo vo viacerých prípadoch, takže je podľa neho namieste zvážiť tento postup aj v ďalších prípadoch.

Obavy z odvedenia pozornosti

Stranícky kolega Stohlovej Ivan Štefunko sa obáva, či vyšetrovanie niektorých prípadov a z toho vyplývajúce informačné embargo na tieto prípady neslúži na odvedenie pozornosti s tým, že sa na prípady časom zabudne a odložia sa nepotrestané. Podľa Hlinu by sa pochybenia preukázali vo viacerých prípadoch, keby PPA kontrolovala aj oprávnenosť výdavkov a verejné obstarávania.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
