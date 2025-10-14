Múr proti dronom sa rozšíri: Chrániť bude celý kontinent, Európska komisia spúšťa projekt, aký nemá obdobu

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Európska komisia chce rozšíriť obranný múr proti dronom na celý kontinent.

Európska komisia (EK) navrhla rozšíriť iniciatívu vybudovania takzvaného múru proti dronom na východnej hranici Európskej únie tak, aby chránila celý kontinent. Uviedli to v utorok pre agentúru Reuters tri zdroje z prostredia EÚ, informuje TASR.

Návrh širšej „Európskej iniciatívy na obranu proti dronom“ má byť súčasťou podrobného plánu na zvýšenie obrannej pripravenosti bloku, ktorý EK plánuje predstaviť vo štvrtok. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová prišla s myšlienkou protidronovej obrany na východnej hranici Únie minulý mesiac.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusi mali zasiahnuť kamióny OSN s pomocou. Ukrajina hovorí o brutálnom porušení medzinárodného práva
2.
Ďalšia európska krajina je znepokojená: Na hranici sa objavili ruskí vojaci, uzavreli cestu. Situáciu pozorne sledujú
3.
Kremeľ sa nebojí len Tomahawkov, Rusom strach naháňa niečo oveľa horšie. Nastať môže kolaps celého režimu
Zobraziť všetky články (1328)

Reakcia na narušenia vzdušného priestoru

Dôvodom bolo narušenie poľského vzdušného priestoru niekoľkými ruskými dronmi, pričom podobné incidenty zaznamenali aj v ďalších krajinách. Podľa predstaviteľov Komisie má projekt zabrániť budúcim narušeniam vzdušného priestoru krajín EÚ prostredníctvom siete senzorov, systémov elektronického rušenia a obranných zbraní, ktoré by vytvorili prepojený obranný systém.

Foto: TASR/AP

Východoeurópske štáty pôvodný návrh privítali. Krajiny južnej a západnej Európy upozornili, že nezohľadňuje hrozby dronov v ich častiach kontinentu. Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius v utorok naznačil pripravované rozšírenie projektu, keď počas tlačovej konferencie v Bruseli použil oba názvy iniciatívy. „Navrhujeme európsky dronový múr… ehm… Európsku iniciatívu na obranu proti dronom – sieť na ochranu celej Európy pred dronmi a ďalšie kľúčové obranné projekty,“ uviedol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac