Možno už žiadna popadaná omietka: Slovensko čaká veľká modernizácia nemocníc. Šaškov rezort investuje milióny do 8 zariadení

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Osem nemocníc čaká modernizácia z plánu obnovy.

Rezort zdravotníctva chce prostredníctvom plánu obnovy zmodernizovať osem nemocníc. Vyplýva to z návrhu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý v stredu schválila vláda na rokovaní. Financie majú byť využité na modernizáciu urgentov, nákup prístrojového vybavenia a zníženie energetickej náročnosti nemocníc.

„Realizáciou projektov bude zmodernizované zdravotnícke vybavenie v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice a v Detskej fakultnej nemocnici Košice a zároveň sa projektmi rekonštrukcie urgentného príjmu na Triede SNP v Košiciach a rekonštrukciou Nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci zabezpečí modernizácia priestorov a zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ spresnil predkladateľ.

Nový robotický systém a magnetická rezonancia

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach sa plánuje zmodernizovať urgentný príjem, nemocnica zároveň získa aj nový chirurgický robotický operačný systém. Detská fakultná nemocnica v tom istom meste bude vybavená magnetickou rezonanciou. Energeticky úspornejší a technicky modernejší by mal byť Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, kým Nemocnica Poprad by mala dostať nové prístrojové vybavenie a materiálno-technické zázemie.

Ilustračná foto: Pexels

Magnetické rezonancie podľa návrhu pribudnú aj v nemocniciach v Liptovskom Mikuláši a Trstenej, Kysucká nemocnica v Čadci získa prenosný RTG prístroj a Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci prejde rozsiahlou rekonštrukciou vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy.

Projekty musia byť dokončené do roku 2026

Realizácia projektov bude ukončená do 30. júna 2026. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) po rokovaní vlády priblížil, že v spolupráci s prijímateľmi zdrojov z plánu obnovy dospeli prostredníctvom efektívneho riadenia k úsporám 33 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť.

„Jedinou mojou podmienkou pri týchto zdrojoch bolo, aby bolo garantované, že projekty budú zrealizované do stanoveného termínu a stihol sa príslušný míľnik v pláne obnovy,“ uviedol. Zdôraznil, že peniaze pomôžu realizovať zásadné projekty pre zdravotnú starostlivosť, modernizáciu a vybavenie nemocníc v regiónoch, ako príklad uviedol projekt v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.

