Môže ísť o zlomový moment: Putinov vyslanec sa má stretnúť s americkou delegáciou, útoky na Ukrajinu neutíchajú

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev pricestuje na konferenciu Svetového ekonomického fóra (WEF) do švajčiarskeho Davosu a na jej okraji absolvuje rokovania s americkou delegáciou. Pre agentúru Reuters to uviedli dva anonymné zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.
Na fóre bude tento rok osobne aj americký prezident Donald Trump. Bude ho sprevádzať početná delegácia, ktorej členmi budú aj jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, minister zahraničia Marco Rubio či minister financií Scott Bessent.
Ukrajina potvrdzuje pokračovanie rokovaní o ukončení vojny
Vedúci ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v nedeľu vyhlásil, že rozhovory medzi Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny s Ruskom budú tento týždeň pokračovať v Davose.
Dmitrijev sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025. Po návrate do Moskvy o priebehu rokovaní informoval aj šéfa Kremľa. Americkí vyslanci sa neskôr opakovane stretli s predstaviteľmi Ukrajiny a niektorých európskych štátov. Witkoff rokovania nazval „produktívnymi a konštruktívnymi“.
Trump a Putin telefonicky rokovali o ukončení vojny na Ukrajine 29. decembra, pričom Biely dom označil hovor za „pozitívny“. Americký prezident 14. januára v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že potenciálnu mierovú zmluvu brzdí Ukrajina, nie Rusko.
Situácia na fronte
Po bezmála štyroch rokoch vojny majú ruské sily pod kontrolou približne 20 percent ukrajinského územia a pri pomalom postupe na východe Ukrajiny zaznamenávajú ďalšie územné zisky, uviedla agentúra Reuters s tým, že Moskva niekoľkokrát do týždňa oznamuje dobytie nových dedín na Ukrajine.
Syrskyj v rozhovore tiež ocenil ukrajinskú armádu za údery hlboko v Rusku, ktoré sú podľa neho jej silnou stránkou. Takto zasiahnutých bolo podľa neho 719 cieľov, pričom vznikli škody vo výške 15 miliárd dolárov, a to hlavne v ruskom ropnom priemysle.
