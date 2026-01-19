Spor o preloženie policajta pokračuje: Šutaj Eštok odmietol protest Žilinku. Prokurátor reaguje žalobou

V prípade preloženia policajta Petra Juhása z Úradu inšpekčnej služby na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach podá prokuratúra správnu žalobu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevyhovel protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Šéf prokuratúry o tom informoval na sociálnej sieti.
Desaťtisícové pokuty
„Zistené porušenie zákona spočívajúce vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) odstránené nebolo, vo veci bude podaná správna žaloba,“ napísal Žilinka. Za nezákonné preloženie policajta z ÚIS do Levíc dostal rezort vnútra v minulosti od ÚOO pokutu 6000 eur. Celkovo za porušenie zákona a nekonzultovanie personálnych opatrení v polícii s ÚOO dostal už desaťtisícové pokuty.
