Môže ísť o historický úspech Ukrajiny, zapíše sa do dejín: Rusko potvrdilo, že po útokoch niekoľko lietadiel „začalo horieť“

Ukrajinská armáda v nedeľu podnikla rozsiahle útoky na ruské vojenské bombardéry a údajne zasiahla aj leteckú základňu na Sibíri vzdialenú tisíce kilometrov od vlastných hraníc. Pre agentúry AFP a Reuters to uviedol anonymný zdroj z prostredia ukrajinských bezpečnostných služieb, píše TASR.

Podľa Ruska ide o teroristické útoky

Ruské ministerstvo obrany v nedeľu potvrdilo, že po útokoch ukrajinských dronov niekoľko armádnych lietadiel „začalo horieť“, ale medzičasom sa ich už údajne podarilo uhasiť. Rusko údery označilo za teroristické útoky. Ministerstvo dodalo, že sa pri náletoch nikto nezranil a v prípade už zadržalo aj niekoľko podozrivých. Podľa Ruska útoky v Murmanskej a Irkutskej oblasti nepochádzali z Ukrajiny, ale z „bezprostrednej blízkosti letísk“.

Dozens of aircraft were reportedly damaged or destroyed. Tu-22M3, Tu-95MS, possible A-50 etc https://t.co/srwm1OaYbY pic.twitter.com/SCXLFnhXoc — Liveuamap (@Liveuamap) June 1, 2025

Denník N informuje, že podľa expertov môže ísť o historický úspech Ukrajiny počas vojny, ktorý sa zapíše do dejín. Pre Kremeľ by to bola najväčšia strata bombardérov od začiatku vojny. Ukrajinský novinár Ilija Ponomarenko sa vyjadril, že ide o jednu z najväčších špeciálnych operácií všetkých čias.